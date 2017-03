Thông tin mới 2 nghi can tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 22-3, Bộ Công an công bố những thông tin mới nhất liên quan đến việc hai nghi can vừa bị bắt giữ về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.

Theo đó, trong các ngày 17 và 21-3, Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Hiếu Võ (55 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) và Phan Kim Khánh (24 tuổi, trú Cẩm Khê, Phú Thọ) để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.



Đối tượng Bùi Hiếu Võ (trái) và Phan Kim Khánh. Ảnh: Bộ Công an

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 5-2015, Bùi Hiếu Võ lập tài khoản Facebook “Hieu Bui” đăng tải nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống Nhà nước, kích động các hoạt động phá rối an ninh, trật tự và bạo động.

Bùi Hiếu Võ đã kích động sử dụng bom xăng và acid tấn công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an. Trong quá trình hoạt động, Bùi Hiếu Võ đã móc nối với thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân tại Úc để bàn bạc, trao đổi và cùng quản trị Facebook “Hieu Bui”.

Ngoài ra, Bùi Hiếu Võ còn gửi một số bài viết có nội dung xấu cho các trang mạng phản động bên ngoài để phát tán lên không gian mạng.

Đối với Phan Kim Khánh, từ cuối năm 2015 đến nay, nghi can này lập và quản trị hai blog lấy tên là “Báo Tham nhũng” và “Tuần Việt Nam”, ba trang Facebook lấy tên là “Báo Tham Nhũng”, “Tuần Báo Việt Nam” và “Dân chủ TV”, hai kênh trên YouTube lấy tên là “Việt Báo TV” và “Việt Nam online”. Những trang này liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác.

Để hoạt động, Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước bàn bạc, trao đổi thông tin và cùng quản trị, trong đó, có Nguyễn Văn Hải (tức “Điếu Cày”, đã bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ vì lý do nhân đạo).

Bên cạnh đó, Phan Kim Khánh còn móc nối, tham gia quản trị một số trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số tổ chức phản động bên ngoài.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội cùng mối quan hệ móc nối với các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối bên ngoài để tiến hành hoạt động chống Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM và Công an tỉnh Thái Nguyên đang tập trung điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.