Thông tin mới nhất về vụ hình sự nổ súng bắt cướp ở Gò Vấp

Tối 17-7, nguồn tin Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh điều tra truy xét nhóm cướp táo tợn trên hai địa bàn.



Lê Hoàng Từ Nhân và Nguyễn Hồng Nam.

Cảnh sát lấy lời khai với Lê Hoàng Từ Nhân (31 tuổi, quê TP.HCM, ngụ quận 12) và Nguyễn Hồng Nam (31 tuổi, quê Bình Định). Đây là hai tên cướp manh động chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Công an phường 25 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tuần tra đến trước số 649/57/25 đường Điện Biên Phủ thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp.

Lực lượng chức năng kiểm tra thì bị hai đối tượng dùng bình xịt hơi cay và dao tự chế khoảng 1 mét để chống trả. Bị áp đảo, hai tên này bỏ xe chạy bộ. Khi đến đường D1 thì phát hiện cô gái 28 tuổi đang chạy xe máy nên lao tới khống chế và cướp. Cô gái giằng xe lại thì một kẻ vung dao dọa chém.

Các đơn vị nghiệp vụ công an quận Bình Thạnh xuống khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số dụng cụ để bẻ khóa, 1 điện thoại di động và một xe máy.

Cảnh sát rà soát camera khu vực và nhanh chóng tìm ra được đường đi của đối tượng hướng về quận Gò Vấp.



Tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra.

Trinh sát Đội 3, Phòng cảnh sát Hình sự (PC45) phối hợp cùng lực lượng hình sự quận Bình Thạnh và trinh sát hình sự quận Gò Vấp nhanh chóng xác định hai kẻ nà lẩn trốn ở một khách sạn trên đường Quang Trung (phường 14, quận Gò Vấp) nên phối hợp truy bắt.

Tuy nhiên, khi bị vây ráp, hai đối tượng cầm hung khí chống trả tấn công lực lượng chức năng và chém trọng thương một người dân nhằm cướp xe máy để tẩu thoát khiến cảnh sát phải nổ súng khống chế.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.