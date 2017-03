Thông tin mới nhất vụ nổ tại Thái Bình, 4 người tử vong

Chiều 30-10, Công an tỉnh Thái Bình thông tin chính thức về vụ nổ khủng khiếp trên địa bàn khiến hàng chục người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng 30-10, tại cơ sở chế biến don của gia đình anh Tạ Duy Anh (46 tuổi, trú thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) đã xảy ra nổ lò hơi. Hậu quả bước đầu xác định có bốn người chết và 11 người bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: bà Bùi Thị Luân (51 tuổi), Lê Thị Búp (52 tuổi), Nguyễn Thị Chung (58 tuổi) và bà Trần Thị Liên (55 tuổi, cùng trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy).



Hiện trường vụ nổ khiến bốn người tử vong. Ảnh: NHỊ TIẾN

Các nạn nhân còn lại hiện đang điều trị tại BV Đa khoa huyện Thái Thụy và BV Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngoài thiệt hại về người, toàn bộ xưởng chế biến don khoảng 100 m2 lợp bằng ngói và tôn đã bị sập.

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Thái thụy phối hợp với VKSND tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nhiều người trong thôn Quang Lang Đoài nghe thấy tiếng nổ lớn kinh hoàng phát ra từ một hộ dân trong khu vực. Chạy ra ngoài, người dân phát hiện hai người đã tử vong và một số người khác nguy kịch.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy, Công an xã Thụy Hải đã được tăng cường bảo vệ hiện trường, thực hiện các công tác cứu hộ liên quan.