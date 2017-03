Thông tin mới nhất vụ xả súng vào nhà riêng trưởng Công an Phủ Lý

Liên quan đến vụ xả súng vào nhà riêng trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã báo cáo lên Bộ Công an và bước đầu nhận định đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng để trả thù cá nhân, nhiều khả năng nghi can liên quan đến số đối tượng hình sự, ma túy đã bị Trung tá Tùng chỉ đạo bắt giữ, xử lý.

Sau khi xảy ra vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng này, để truy bắt nghi can gây án, giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo, huy động nhiều lực lượng vào cuộc, trong đó có các lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh và công an các huyện, thành phố nhằm vào cuộc truy xét theo các dấu vết nóng.

Ngoài ra lực lượng CS113, CSCĐ, cảnh sát quản lý hành chính ngoài tuần tra công khai, còn tổng kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, nơi nghi vấn để truy bắt đối tượng.



Toàn cảnh khu vực nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng bị đối tượng lạ mặt nổ súng. Ảnh: TKP

Thông tin cụ thể nhất từ cơ quan công an cho biết sự việc xảy ra vào 22 giờ 45 ngày 14-12, Trung tá Tùng đang xem tivi tại phòng khách nhà riêng ở tổ dân phố Bầu Cừu, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, thì nghe tiếng cạch cửa.

Trung tá Tùng nhìn ra thấy một nòng súng ngắn chĩa vào lỗ khóa cửa. Theo kinh nghiệm và phản xạ, Trung tá Tùng vùng dậy chạy vào trong nhà. Ngay lúc này đối tượng liên tiếp xả ba phát đạn về phía Trung tá Tùng, một viên đạn sượt vào phía dưới cánh tay phải Trung tá Tùng làm rách da, chảy máu.

Khi sát thủ vừa xả súng xong, Trung tá Tùng nhìn qua cửa kính cường lực thì thấy đối tượng trực tiếp bắn cao khoảng 1,60 m nhưng không nhìn thấy rõ mặt. Vừa gây án xong, đối tượng này nhảy lên xe một đối tượng khác đang nổ máy chờ sẵn và phóng đi.



Công an điều tra hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Minh Quang

Sau khi xảy ra vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ ba vỏ đầu đạn loại súng K59.