Thông tin mới nhất vụ xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy

Liên quan đến vụ xe biển số xanh 80B-3589 gây tai nạn rồi bỏ chạy, chiều 11-12, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra tài xế ô tô đã tới cơ quan công an làm việc. Tại trụ sở công an, danh tính tài xế được xác định là ông Đinh Văn H. (58 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, ông H. là tài xế của Ban Kinh tế Trung ương. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông H. có sử dụng rượu bia, nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

Đến nay, một trường hợp là bị hại trong vụ va chạm đã tới công an trình báo, hai bên đã tiến hành hòa giải và bồi thường cho nhau. Công an đang tiếp tục xác minh những người liên quan đến vụ va chạm trên.



Chiếc xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường phố Hà Nội.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương xác nhận tài xế ô tô trong vụ tai nạn là người công tác tại ban này. “Sau khi nắm được sự việc, ngay trong đêm 10-12, Phó ban Thường trực Cao Đức Phát đã chỉ đạo làm rõ. Dự kiến trong hôm nay ban sẽ có thông báo chính thức tới báo chí” - vị lãnh đạo này cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, tài xế điều khiển ô tô là một cán bộ lâu năm công tác tại ban. Về thông tin tài xế sử dụng rượu bia khi điều khiển xe, việc này cần chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan công an.

“Sự việc đang đợi kết luận từ phía công an, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó” - vị lãnh đạo khẳng định.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 10-12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe mang biển số xanh 80B-3589 được cho là gây tai nạn rồi ngang nhiên bỏ chạy trên đường phố Hà Nội, xảy ra tại trục đường Nguyễn Trãi lên hướng Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa.

Nhiều người điều khiển xe máy đuổi theo và yêu cầu một chiếc ô tô phải dừng lại. Tuy nhiên, bất chấp đường phố đông đúc và những người yêu cầu dừng xe, tài xế ô tô vẫn đạp ga tăng tốc qua nhiều giao lộ có đèn đỏ và xảy ra va chạm với nhiều người đi đường.

Phải đến đoạn đường Ô Chợ Dừa, khi có tín hiệu đèn đỏ nhóm thanh niên kia mới ép chiếc xe biển số xanh dừng lại, đồng thời kéo tài xế ra ngoài. Tại thời điểm này, tài xế có dấu hiệu say rượu và gần như không kiểm soát được hành vi của mình.

Ngay sau đó nhiều người đi đường đã dẫn giải tài xế ô tô lên trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi làm việc, bước đầu Công an quận Đống Đa đã bàn giao sự việc cho Công an quận Thanh Xuân tiếp tục thụ lý, điều tra giải quyết.