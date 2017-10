Thông tin mới vụ nhiều người dân trúng đạn ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ đạn lạc khiến nhiều người bị thương tại xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua. Sáng nay 24-10, đại diện lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định như trên.

"Tuy nhiên nguyên nhân cuối cùng vẫn chưa xác định, vẫn đang chờ Ban chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, làm rõ vụ việc", công an Vĩnh Phúc thông tin.



Viên đạn bắn trúng bà Trịnh Thị Lý khi đang đi lễ chùa

Lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho hay, theo tài liệu điều tra, ngày 16-6, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bình Xuyên tiếp nhận trường hợp cháu Nguyễn Hải Phong (3 tuổi) phát hiện bị chảy máu ở thái dương bên phải khi đang chơi tại Cơ sở mầm non tư thục Họa Mi, địa chỉ tổ dân phố Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh.

Khi đi khám, phát hiện bên trong má của cháu có 1 đầu đạn hình trụ, chiều dài 26,9mm, màu đỏ đồng, đường kính 7,6mm trước tai phải. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác định đây là đầu đạn súng quân dụng, thường dùng cho súng AK47, có thể bắn được cho súng trung liên RPK, RPD, súng tiểu liên K63, súng CKC.

Ngày 10-8, công an thu giữ một đầu dạn rơi vào nền nhà chị Nguyễn Thị Khuyên ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; ngày 30-8 thu giữ một đầu đạn xuyên thủng mái tôn nhà chị Trần Thị Thùy ở thị trấn Gia Khánh...

Ngày 26-9, Công an tiếp nhận tin báo: anh Trần Đức Thiện (28 tuổi), trú tại tỉnh Thái Nguyên bị trúng đạn vào vùng đùi khi đang chạy xe máy. Hiện anh Lộc đang tiếp tục điều tra tại BV, chưa phẫu thuật lấy dị vật ra.

Ngày 4-10, Công an tiếp tục nhận tin báo: bà Trịnh Thị Lý (63 tuổi), thị trấn Gia Khánh, bị trúng đạn vùng ngực;