Thông tin mới vụ nổ súng khi đuổi xe chở thuốc lá lậu

Ngày 28-3, lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết vẫn chờ kết quả giám định vụ nổ súng khi truy đuổi xe chở thuốc lá khiến tài xế tử vong vào tối 25-3. Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp công an TP.HCM cùng các ngành chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.



Số thuốc lá lậu tang vật được thu giữ



Theo hồ sơ ban đầu, Phùng Chí Bảo (21 tuổi) lái xe Toyota Camry biển số 70 A-037.79 chở theo Huỳnh Thế Luân (cùng ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Hoà, Long An) chạy từ hướng Đức Hoà đến Quốc lộ 22 (đoạn ngã tư Giếng Nước huyện Hóc Môn, TP.HCM) xe bị tổ trinh sát cảnh sát kinh tế - công an huyện Hóc Môn chặn lại kiểm tra.

Tuy nhiên, Bảo không chấp hành, cố tình phóng nhanh, lạng lách, húc ngã một trinh sát đi xe máy văng xa hai mét khiến đồng đội phải nổ súng chỉ thiên yêu cầu dừng xe.

Chạy hơn một km, ôtô dừng lại, hai người trên xe mở cửa bỏ chạy vào khu đất trống ven đường. Cảnh sát bắt được Bảo trong tình trạng có vết thương trên người còn Luân chạy thoát. Bảo được đưa đi cấp cứu tại BV Hóc Môn rồi chuyển đến BV 115 nhưng đã tử vong. Khám xét trên ôtô Camry 70 A- 037.79 cất giấu gần 700 cây thuốc lá ngoại.

Theo đại tá Trần Việt Hải, Trưởng công an huyện Hóc Môn, lâu nay thường xảy ra tình trạng vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới qua địa bàn rất phức tạp. Thực hiện kế hoạch chủ động tấn công trấn áp tội phạm kinh tế, đêm 25-3, một tổ công tác của Công an huyện Hóc Môn, gồm 6 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Giếng Nước, huyện Hóc Môn. Trong đó, thiếu tá Nguyễn Văn Phê, đội phó, trực tiếp chỉ huy. Tổ công tác có người mặc sắc phục, có người mặc thường phục.

Phát hiện nhóm người người đi xe máy và đi ô tô nghi vấn chở thuốc lá lậu chạy với tốc độ rất cao qua chốt nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Sự việc diễn biến sau đó như báo chí đã thông tin, các trinh sát có rút súng bắn chỉ thiên và bắn vào bánh xe nhưng xe chạy tiếp vài trăm mét mới dừng lại người trên xe bung cửa chạy ra ngoài.

Chiếc xe Camry chứa 700 cây thuốc lá mang biển số 70A- 037.79 đang bị công an huyện Hóc Môn tạm giữ do một người ở Tây Ninh đứng tên sở hữu đã bán về Long An chưa làm thủ tục sang tên.

Một nguồn tin cho biết Huỳnh Thế Luân, người đi cùng xe với Bảo hiện đã vắng mặt tại địa phương.

Theo một cán bộ Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, nạn buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về TP.HCM vẫn sôi động nhưng gần đây hoạt động kín kẽ hơn. Dân buôn ít sử dụng xe máy mà chuyển sang chở thuốc bằng xe tải, ô tô bảy chỗ hoặc bốn chỗ. Đa phần xe mang biển số Tây Ninh hoặc các tỉnh miền Trung không sang tên chính chủ, nếu bị bắt thì người sử dụng có thể nhờ chủ xe đứng ra xin lại phương tiện vận chuyển.