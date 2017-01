Thông tin mới vụ siêu xe Lamborghini tông chết người

Ngày 21-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chi tiết về vụ siêu xe Lamborghini Murcielago LP670 SV gây tai nạn chết người trên quốc lộ 51, đoạn thuộc xã Long Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai).



Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 11h cùng ngày. Thời gian trên, ông Ngô Văn Trung (53 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) leo qua dải phân cách cứng quốc lộ từ lề trái qua lề phải để sang đường.



Hiện trường chiếc siêu xe gây tai nạn

Khi ông Trung đi bộ vào gần sát làn xe máy thì bị ô tô hiệu Lamborghini, biển số 51F-835.35 lưu thông hướng thành phố Vũng Tàu về TP.HCM lao tới tông trúng. Tai nạn làm ông Trung tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định, ông Trung bộ hành qua đường không đúng nơi quy định.

Về thông tin tài xế, phía cơ quan chức năng cho biết hiện vẫn chưa xác định được do sau khi tai nạn xảy ra, người cầm lái chiếc siêu xe đã rời khỏi hiện trường. Về nghi vấn siêu xe gắn biển số giả, Công an Đồng Nai chưa có kết luận.