Thông tin thêm vụ 50 côn đồ đâm chém ông già 65 tuổi

Ngõ nhà ông Đố.

Theo đó, vụ việc có liên quan đến mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai ông Đố là anh Trần Văn Dũng (1976) và chị Phạm Thị Bảng (1986).

Cụ thể, theo thông tin từ phía CA huyện Kinh Môn, vợ chồng anh Dũng ký hợp đồng cung cấp nông sản cho Công ty TNHH Sản xuất nông sản Nam Dương (huyện Nam Sách).

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn nên anh Dũng không cho vợ tiếp tục thu mua nông sản và đã thu giữ sọt đựng nông sản do Công ty Nam Dương cung cấp. Do chị Bảng không tiếp tục làm một thời gian dài nên ngày 31-5, Công ty Nam Dương cử 2 nhân viên tới nơi chị Bảng và anh Dũng làm việc cắt hợp đồng và yêu cầu trả lại số sọt đựng nông sản.

Thông tin từ phía công an cho biết sau đó, một người tên Thiện ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đến nhà ông Đố. Tại đây, giữa anh Trần Tuấn Anh (anh trai anh Dũng) và Thiện xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 18h30 ngày 31-5, có một nhóm đối tượng vào nhà dùng hung khí chém trọng thương ông Đố, đập phá một số tài sản rồi bỏ đi.

Trong khi đó, anh Trần Tuấn Anh kể: “Chiều 31-5, tôi đi cùng Dũng đến nhà một người ở xã bên để giải quyết việc mâu thuẫn vợ chồng em tôi, có sự tham gia của đại diện công ty Nam Dương. Lúc giải quyết sự việc, tôi thấy có 4-5 người tôi không quen biết. Nhìn họ xăm trổ tôi biết là dân xã hội, nhưng lúc đó không xảy ra mâu thuẫn gì. Sau đó khoảng gần 19h, tôi thấy nhóm côn đồ đến nhà bố tôi, trong đó có cả người đã xuất hiện hồi chiều trong cuộc làm việc về mâu thuẫn giữa vợ chồng em tôi. Người này tên là Thiện. Em trai tôi, gia đình tôi không mâu thuẫn gì với Thiện. Chúng tôi chỉ tiếp xúc với người này trong cuộc gặp giải quyết mâu thuẫn giữa Dũng và Bảng chiều ngày 31-5”.

“Trên đường về nhà, Dũng nhận được một cuộc điện thoại từ Thiện, yêu cầu Dũng phải mang sọt xuống cho cô Bảng. Tuy nhiên, Dũng có nói “thích thì lên nhà lấy sọt”. Sau cuộc điện thoại đó, Dũng về nhà, vợ lại điện thoại tiếp và đe dọa sẽ đánh Dũng. Lát sau, nhóm người đi ô tô đến nhà tôi hành hung bố tôi, đập phá nhà tôi”, anh Tuấn Anh cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.