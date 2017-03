Thông tin tiếp vụ nghi can ném đá xe khách chết khi tạm giam

Ngày 15-12, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho Lê Văn Hải sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể vào chiều tối 14-12. Anh Lê Thành Toan (anh họ của Hải) cho biết phía công an hỗ trợ mua hòm, chăn chiếu để lo mai táng cho Hải. Công an huyện cũng cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên gia đình. Tuy nhiên, phía công an không nói rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hải.

Mẹ của Hải quá đau buồn khóc đến kiệt sức, liên tục ngất xỉu. Hễ tỉnh lúc nào, mẹ Hải lại gào khóc: “Hải ơi, mẹ đau lòng quá. Con khỏe mạnh là thế, sao giờ con nằm đây thế này”.

Mẹ của Hải thẫn thờ, sốc nặng khi nghe tin con trai chết trong khi bị tạm giam. Ảnh: ĐẠI DŨNG Mẹ của Hải thẫn thờ, sốc nặng khi nghe tin con trai chết trong khi bị tạm giam. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Ông Lê Văn Đức (cha Hải) gạt nước mắt kể: Trong thời gian Hải bị giam năm tháng, cứ thứ Năm cuối tháng là gia đình được vào thăm. Ông đã bốn lần vào thăm con. “Lần nào vào thăm tôi cũng động viên con cố gắng nghe lời cán bộ, cải tạo cho tốt để sớm trở về với cha mẹ và gia đình. Lần nào lên thăm cũng thấy cháu khỏe mạnh, ăn nói rất dõng dạc”, ông Đức cho biết.

“Lần thứ năm tôi lên thăm thì cán bộ không cho thăm và bảo rằng đang trong vòng điều tra. Bây giờ thì cháu nằm đây, xa cha mẹ, xa gia đình không bao giờ còn quay trở lại được nữa. Trước khi bị tạm giam, con tôi rất khỏe chứ không bị bệnh tật chi cả. Tôi nuôi nó hai mươi mấy năm trời tôi biết”, ông Đức đau đớn.

Cũng theo lời ông Đức, khi Hải nhập viện cấp cứu, cơ quan công an không thông báo cho gia đình biết. Khoảng 11 giờ trưa 13-12, ông nhận được tin báo Hải nhập viện huyện cấp cứu từ tin báo của một người anh kết nghĩa. Ông vội chạy lên viện thì các bác sĩ thông báo đã chuyển Hải lên bệnh viện tỉnh.

“Tôi lên bệnh viện tỉnh, bác sĩ bảo con tôi bị nhồi máu cơ tim. Tôi gặp con được ba bốn lần gì đó, tổng cộng khoảng 30 phút. Sau đó bác sĩ bảo rằng hết cách cứu chữa và nói rằng xin chia buồn với gia đình. Sau đó, công an kéo tôi ra ngoài đưa con tôi đi đâu không rõ” - ông Đức kể.

“Con tôi phạm tội con tôi phải chịu. Nhưng trong thời gian đang tạm giam, chưa đưa ra xét xử mà con tôi chết thế này, ai phải chịu trách nhiệm đây?” - ông Đức thắc mắc.





Cơ quan chức năng phong tỏa, tổ chức khám nghiệm tử thi tại nhà xác BV Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Làm việc với BS Nguyễn Y Đông - Trưởng khoa Hồi cức cấp cứu, BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông, ông cho biết khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, qua thăm khám, dựa trên kết quả xét nghiệm điện tim, điện tâm đồ, bệnh viện đánh giá bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nên tiến hành điều trị theo hướng bị nhồi máu cơ tim. Phía bệnh viện chưa thể biết được nguyên nhân bị nhồi máu cơ tim của bệnh nhân Hải do không nắm bắt được tiền sử bệnh nhân.

“Thường bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim phải có tiền sử tuổi tác lớn, có bệnh lý về tim mạch hoặc trước đó có bệnh lý về tim như bị tổn thương, bị tai nạn giao thông, hoặc bị bệnh nhiễm trùng liên quan đến tim mạch. Theo kinh nghiệm, trẻ mà bị nhồi máu cơ tim là rất ít gặp, trong khi bệnh nhân này mới chỉ có 22 tuổi…” - BS Đông cho hay.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Xuân Lai, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, ông cho biết sáng 13-12, Hải bất ngờ kêu đau nên công an đưa lên bệnh viện huyện để cấp cứu. Bệnh viện huyện không xử lý được nên chuyển lên bệnh viện tỉnh. Về nguyên nhân tử vong của Hải, theo ông Lai phía công an đang chờ kết quả giám định pháp y, khi đó mới kết luận được.

Đại tá Lương Ngọc Lếp, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết qua đánh giá ban đầu thì nạn nhân bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết quả giám định pháp y, xét nghiệm tất cả các mẫu vật mới xác định được nguyên nhân chết là gì. Theo Đại tá Lếp, công an tỉnh vẫn thường xuyên chỉ đạo công an các huyện tăng cường công tác giam giữ đảm bảo tốt các quy định của pháp luật về công tác giam giữ.

“Có nhiều trường hợp khi bắt vào bệnh nhân đã ốm đau, đôi khi ở ngoài không ốm nhưng vào trong trại do tác động tâm lý nhiều vấn đề thành thử có những bệnh tái phát rồi đổ bệnh” - Đại tá Lếp cho biết.