Thông tin tiếp vụ nhóm thanh niên 'bắt cóc' bé gái 4 tuổi

Cũng theo ông Vinh, việc các thanh niên xông vào nhà ông Nguyễn Đình Tú (cha của cháu Yến, trú tại thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để bắt cháu bé đi và đập phá đồ đạc vẫn đang được cơ quan Công an huyện Thăng Bình tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.



Ông Tú chỉ đồ đạc bị nhóm thanh niên đập phá.

Trước đó, như PLO đã thông tin, sáng 4-12, khi vừa đi chợ về thì ông Tú phát hiện một nhóm thanh niên xông vào nhà, xô bàn ghế ngã đổ và hăm dọa ông. Nhóm người này bắt con gái ông rồi cả nhóm lên xe máy chạy xuống quốc lộ thẳng theo hướng Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đến chiều cùng ngày, ông Tú cho biết ông đã nhận diện được một trong ba thanh niên bắt con ông đi. Ba trong số những người đến bắt đứa trẻ đều có quan hệ họ hàng với phía gia đình vợ cũ ông Tú.

"Khi giằng co với đám thanh niên để cứu con, tôi bị cản lại bởi một thanh niên tên là Bình - là bà con với vợ cũ tôi. Trong nhóm thanh niên này ngoài Bình, tôi biết hai người tên là Dự và Cường, ba người còn lại tôi không biết" - ông Tú cho hay.



Ông Tú nhận dạng một trong sáu thanh niên xông vào nhà đập phá.

Được biết ông Tú và vợ cũ có với nhau hai con (một trai, một gái) và đã ly hôn vào đầu tháng 10-2015.

Tòa án quyết định cho vợ cũ của ông Tú được quyền nuôi hai con. Tuy nhiên, ông Tú đã đón con gái về nhà để chăm sóc vào ngày 21-10-2015. Vợ cũ của ông Tú đã nhiều lần đến đòi lại con gái.