Thông tin tiếp vụ sập khán đài rạp xiếc khiến nhiều người bị thương

Số người bị thương được chia ra các bệnh viện khác nhau trong tỉnh Hải Dương để cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự cố sập một vế khán đài, đoàn xiếc vẫn biểu diễn bình thường



Liên quan đến vụ việc, rạp xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang biểu diễn tại khu đô thị mới phía Đông, TP Hải Dương vào tối ngày 5/8 thì bị sập một vế khán đài khiến hàng chục người bị thương, hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo những người dân địa phương, họ được nghe quảng cáo Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức buổi biểu diễn ở TP Hải Dương với rạp bạt lưu động được cho là lớn nhất Đông Nam Á, có sức chứa khoảng 1.000 người.

Hiện trường còn lại sau vụ việc, theo quan sát của PV có hàng trăm ghế ngồi của khách xem biểu diễn bị sập, nhiều người bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hòa Bình và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương; những người còn lại thì bàng hoàng lo lắng.

Anh Tiệp (trú tại ngã ba Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương) người chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối cho biết: “Sự việc xảy ra lúc 20h30 phút tối ngày 5/8. Sau khi màn biểu diễn xiếc đầu tiên diễn ra được khoảng 5 phút, rạp bắt đầu rung lắc. Mọi người chưa hình dung được điều gì xảy ra thì có tiếng động mạnh. Ngay lập tức, một góc của rạp sập xuống. Nhiều hàng ghế bất ngờ đổ sập. Những hàng ghế gần sân khấu sát mặt đất; càng ở xa sân khấu, những hàng ghế sau càng cao. Hàng ghế cuối cùng cao hơn mặt đất khoảng hơn 1m. Khi những hàng ghế sập xuống, chúng tôi cứ ngỡ đang xem một thảm họa chứ không phải xem xiếc”.

“Gần một nghìn người nhốn nháo chạy thoát thân, do nhiều trẻ em được người thân đưa đến xem xiếc nên khi xảy ra sự cố ai cũng muốn nhanh chóng đưa con mình ra khỏi khu vực bị sập, gây nên cảnh hỗn loạn. Một số người có con bị kẹt kêu cứu nhờ mọi người giúp đỡ nâng ghế lên để giải cứu”, anh Tiệp cho hay.

Nhiều người dân lo lắng nhưng vẫn nán lại xem biểu diễn



Khi các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, đoàn xiếc biểu diễn trở lại sau đó ít phút. Lí giải việc tại sao mọi người vẫn ở lại xem xiếc, anh Tiệp cho rằng: “Nhiều người lo lắng nhưng họ đã trót mua vé với giá cao (từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng/vé) nên tiếc và ở lại xem. Đến khoảng 21h30 rạp xiếc mới ngừng biểu diễn”.

Thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, hơn chục người đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Trong số các nạn nhân có ít nhất 6 người gãy chân, gãy tay do bị ghế đè lên trong đó có một số nạn nhân là trẻ em như trường hợp cháu Vũ Vân Anh (8 tuổi, trú tại số 6, Nguyễn Thiện Thuật, phường Trần Hưng Đạo) ngồi hàng ghế thứ 3 bị sập gãy chân. Cháu Vũ Mai Vy (8 tuổi, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản) cũng bị gãy chân.

Ông Lại Văn Đào (trú tại 66, ngõ 4, khu 9, phường Ngọc Châu, ông ngoại cháu Vũ Mai Vy) cho biết: “Hai ông cháu đi xem xiếc, mới bắt đầu được một lúc thì rạp xiếc đổ sập một góc, đúng góc hai ông cháu đang ngồi. Sau đó, hàng ghế hai ông cháu cũng bị sập khiến cháu Vy bị gãy xương ống đồng bên trái”.

Thông tin từ Bệnh viện Hòa Bình, trong tối 5/8, bệnh viện tiếp nhận khoảng 12 trường hợp trong tình trạng gãy tay, chân sau sự cố sập khán đài rạp xiếc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng gồm công an TP Hải Dương, công an phường Trần Phú, công an phường Hải Tân đã có mặt tại hiện trường ổn định tình hình và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phó chủ tịch tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Quế và lãnh đạo Sở VHTTDL Hải Dương cũng có mặt ngay sau đó để chỉ đạo khắc phục vụ việc.

Dù có mặt của các cơ quan chức năng, nhưng điều lạ lùng là thay vì dừng biểu diễn để bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân, rạp xiếc của Liên đoàn xiếc Việt Nam vẫn tiếp tục biểu diễn. Hàng trăm người sau khi trấn tĩnh vẫn tụ tập đứng xem trên dàn ghế cao bất chấp hàng ghế bên cạnh đã đổ sập. Phải đến 21h30, rạp xiếc này mới thôi biểu diễn và trả lại tiền vé cho khách hàng.

Theo đại diện Liên đoàn xiếc Việt Nam tham gia tổ chức biểu diễn tại đây cho biết, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, đội ngũ kỹ thuật cũng đã kiểm tra lại toàn bộ phần chống giằng và số ghế, còn về phần nền, đơn vị không kiểm tra kỹ nên dẫn tới sự cố trên.

“Rất có thể nguyên nhân dẫn đến sự cố do nền đất yếu bởi trước đó, TP Hải Dương có mưa lớn, nước ngập xung quanh khu đất dựng rạp", vị này nhận định. Vị đại diện cũng cho biết, đơn vị sẽ có trách nhiệm với những người bị thương.

Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương sẽ có báo cáo sự việc vào chiều ngày 6/8.