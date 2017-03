Thông tin tiếp vụ tài xế taxi lao xe vào đám giỗ, rút dao đâm người

Liên quan đến vụ tài xế taxi Đoàn Ngọc Thạch (24 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) lao xe vào đám giỗ rồi rút dao đâm một người bị thương vừa xảy ra tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai), ngày 11-1, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết Công an phường Trảng Dài đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính cả hai bên.

Theo Đại tá Đạt, trong vụ việc này cả hai bên là tài xế Thạch và chủ nhà là ông Lê Sỹ Ký đều có lỗi. Hơn nữa vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên thuộc thẩm quyền giải quyết của công an phường.



Cơ quan chức năng đang làm việc với tài xế taxi. Ảnh: TIẾN DŨNG

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 10-1, nhà ông Ký (ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài) có đám giỗ nên đã dựng rạp khu vực phần đường hẻm trước nhà để tiếp khách. Hai đầu đường ông Ký đặt bảng báo xin đường cho mọi người và phương tiện tham gia giao thông không đi qua khu vực này.

Tuy nhiên, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, Thạch điều khiển xe taxi biển số 60A -22676 lưu thông vào khu vực đám giỗ đang có ba bàn khách ngồi ăn. Thạch yêu cầu các bàn tiệc né ra một bên để lái xe qua. Một số khách dự đám giỗ bảo Thạch lùi xe và rẽ đường khác thì Thạch nhấn ga xe lao vào đám giỗ khiến khách hốt hoảng bỏ chạy toán loạn.

Sau đó Thạch ngồi trên xe ra rút dao Thái Lan ra thách thức. Trong khi giằng co, anh trai ông Ký đã bị Thạch đâm một nhát xuyên bàn tay.

Nhận được tin báo, cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường Trảng Dài đã có mặt tại hiện trường khống chế Thạch đưa về trụ sở công an điều tra vụ việc.