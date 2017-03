Thót tim vì một phụ nữ leo lên trụ điện cao thế

Hiện trường vụ việc



Người dân ở khu vực này cho biết: vào thời điểm trên, người phụ nữ đứng dưới trụ điện múa may tay chân chỉ trỏ, chửi bới một lúc rồi bỗng nhiên leo lên ngồi trên trụ điện.Ngay sau khi nhận được tin báo, Điện lực Bình Định đã tiến hành cắt điện để bảo vệ tính mạng cho người phụ nữ này.“Chúng tôi không thể leo lên trụ điện, hay đưa bất cứ dụng cụ cứu hộ nào tiếp cận để giải cứu vì sợ người phụ nữ này buông tay và rơi xuống đất, nên báo cho lực lượng chức năng huyện An Nhơn đến để giải quyết” một cán bộ điện lực Bình Định có mặt tại hiện trường giải thích.Lực lượng chức năng huyện An Nhơn cũng đã kịp thời có mặt, tìm cách giải quyết vụ việc, giữ gìn an ninh trật tự và điều tiết giao thông không để người hiếu kỳ tụ tập, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A.Rất khó khăn để các ngành chức năng tiếp cận đưa người phụ nữ nói trên xuống đất.Tuy nhiên vào lúc 10g25, người phụ nữ đã tự "trở về" mặt đất. Theo nhận định ban đầu, người phụ nữ có những dấu hiệu bệnh tâm thần.Theo XUÂN VINH (TTO)