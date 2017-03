Thủ Đức: Trộm đục tượng lấy vàng ở chùa Một Cột

Ngày 10-12, lực lượng chức năng quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tiến hành phong tỏa hiện trường vụ trộm xảy ra tại chùa Một Cột.



Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo như trình báo, vào trưa 7-12, ông N. (32 tuổi) là trụ trì chùa Một Cột lên điện Dược Sư thì phát hiện một pho tượng bị kẻ gian đục phá lấy trộm vàng ở bên trong. Chiều cùng ngày, ông N. tiếp tục phát hiện thêm hai pho tượng khác cũng tại điện Dược Sư bị đục lấy trộm vàng.

Đến ngày 9-12, ông N. đã đến công an sở tại để trình báo về vụ việc. Theo trình báo, số vàng bị mất khoảng bảy lượng, tương đương 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát hiện trường, lấy lời khai những người làm việc tại chùa nhưng chưa tìm được nghi can.

Theo đại diện Công an quận Thủ Đức, do tài sản bị mất ở trong chùa nên Công an quận Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để làm rõ.



Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo một người thường ở trong chùa cho biết ngôi chùa gồm 10 căn nhà, trong đó điện Dược Sư ở trung tâm. Chùa có hai bảo vệ túc trực và khoảng 14 người thường ở lại trong chùa. “Bọn trộm đục tượng lấy đi nhiều vàng. Tôi ở đây hai năm rồi nhưng cũng không hề hay biết trong tượng có vàng...” - người này nói.



Hiện công an vẫn đang phong tỏa khu vực, tiếp tục khám nghiệm hiện trường.