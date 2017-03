Thu được dấu vân tay kẻ cướp

Nhóm cướp được nhận định gồm sáu người, đi xe gắn máy biển số Campuchia. Trong khi đập vỡ tủ kính của tiệm để vơ vét vàng, kẻ cướp bị thương ở tay. Công an đã tìm thấy dấu vân tay dính máu và một số vết máu khác do bọn cướp để lại hiện trường. Tuy nhiên, do tiệm vàng không trang bị camera nên hình ảnh hung thủ không được thu lại.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ ba vỏ đạn súng K54, ba vỏ đạn súng K59 (hoặc P64) và hai đầu đạn quanh chỗ bọn cướp nổ súng. Hai xe Dream, Wave đã bẻ gãy biển số được nhóm cướp bỏ lại tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, cách biên giới Campuchia 7 km.

Cơ quan điều tra nhận định thủ đoạn của nhóm cướp này tương tự với hai vụ cướp đã diễn ra vào cuối năm 2007 và 2008. Hiện các dấu vết thu thập tại hiện trường đang được đưa đi giám định phục vụ điều tra.