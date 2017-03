Thu giữ 2.000 con cá sấu nhập lậu

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận 2.000 con cá sấu nhập lậu do Công an tỉnh An Giang bắt giữ ở ấp An Khánh, xã Khánh An, H.An Phú.

Đầu tháng 6.2010, khi tuần tra khu vực biên giới, Công an tỉnh An Giang và H.An Phú phát hiện một số người đang vận chuyển nhiều túi xách từ khu vực Chay Thum (Campuchia) qua biên giới. Thấy công an xuất hiện, họ bỏ chạy, bỏ lại 10 túi xách, mỗi túi chứa 200 con cá sấu nhỏ. Theo ông Trấn Phú Hòa - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang, cá sấu là loài nguy hiểm, không thể thả về tự nhiên như các loài động vật hoang dã khác nên chi cục sẽ bán đấu giá cho những cơ sở ươm nuôi, sung tiền vào công quỹ. Theo Ngọc Nhung (TNO)