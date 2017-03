Thu giữ 50 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 18-1, tại địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang 2 đối tượng có HKTT tại tỉnh Bắc Giang đang có hành vi vận chuyển 50 bánh heroin trên xe ô tô. Phát hiện bị lực lượng công an chặn bắt, 2 đối tượng đã vứt tang vật bỏ chạy. Lực lượng phối hợp đã khép chặt vòng vây, ngay sau đó, 2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Được biết, đây là một trong những đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam đã bị cơ quan công an điều tra bóc gỡ. 2 đối tượng này là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây trên.

Đối tượng Hoàng Nhật Nguyệt và số ma túy bị thu giữ

Tiếp đó, vào hồi 17h30 ngày 18-1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - công an huyện (CAH) Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Hữu Nghị bắt quả tang đối tượng Hoàng Nhật Nguyệt, SN 1985, HKTT tại Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà. Khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, trên tay Nguyệt vẫn đang cầm chiếc túi bóng màu xanh, trong có 1 chiếc hộp đựng 992 viên ma túy tổng hợp màu trắng đục. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, tổ công tác thu giữ thêm 243 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ketamin, 3 bộ đồ chuyên dùng cho việc sử dụng ketamin, 20 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán ma túy.

Trước đó, các trinh sát phòng chống ma túy CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn đến thuê phòng tại nhà nghỉ Vườn Đào, thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 22h30 ngày 17-1, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAH Cao Lộc bất ngờ kiểm tra phòng 201 của nhà nghỉ nói trên. Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 2 nam thanh niên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 túi nilon đựng 798 viên ma túy tổng hợp màu xanh và hồng.

Ngay sau đó, các trinh sát đã làm rõ, 2 đối tượng bị bắt tên là Nguyễn Đắc Hùng, SN 1978, HKTT tại số 13, đường Phan Chu Chinh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn và Đinh Hoàng Minh, SN 1990, HKTT tại thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Được biết, Nguyễn Đắc Hùng là đối tượng nghiện ma túy đã có 1 tiền án về tội danh ma túy vừa mới ra tù tháng 7 - 2010. “Ngựa quen đường cũ”, sau khi ra tù, đối tượng lên Sơn La mua số ma túy tổng hợp nói trên mang về Lạng Sơn để bán kiếm lời. Khi mang số “hàng” về tới Lạng Sơn, Hùng và đồng bọn đã bị CAH Cao Lộc phát hiện, bắt giữ. Hiện 3 vụ việc nói trên đang được tiếp tục điều tra.

