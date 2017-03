Thu giữ 680 cái móng vuốt nghi của hổ

Sáng 11-5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp cùng cơ quan chức năng, phá thành công chuyên án 125L, bắt quả tang một thanh niên mua bán, tàng trữ 680 cái móng vuốt nghi của hổ.





Số móng vuốt nghi của hổ thu giữ tại nhà Cao Xuân Võ. Ảnh: NTV

Chiều 10-5, đội 2 thuộc Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công an xã Diễn Lâm, Công an huyện Diễn Châu, bắt quả tang tại nhà Cao Xuân Võ (26 tuổi, trú xã Diễn Lâm) đang tang trữ 680 cái móng vuốt nghi của hổ.

Bước đầu Võ khai số móng vuốt trên mua từ Lào với giá 340 triệu đồng mang về nhà cất giữ để bán lại cho dân chơi làm trang sức.





Công an thu giữ tang vật. Ảnh: NTV.

Hiện PC49 Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cùng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Hà Nội) để tổ chức giám định số móng vuốt trên.

Hiện Võ đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.