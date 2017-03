Thu giữ dao, súng hai nghi can sử dụng trong vụ thảm sát Bình Phước

Trong sáng ngày 11-7, tại trụ sở UBND xã Nhị Bình có rất nhiều phóng viên (PV) và người dân túc trực chờ tin tức. Tất cả PV đều không được vào bên trong trụ sở ủy ban. Rất nhiều cán bộ điều tra có mặt tại khu vực “bất khả xâm phạm”, người lạ không thể tới gần.

Xe của cơ quan điều tra đậu trong khuôn viên UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM . Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo một nguồn tin riêng đáng tin cậy của Pháp Luật TP.HCM, nghi can Tiến đã thừa nhận hành vi giúp sức cho nghi can Dương thực hiện vụ thảm sát sáu người, cướp tài sản tại nhà ông Lê Văn Mỹ (Bình Phước).

“Tiến khai nhận là người khống chế và trói các nạn nhân để Dương dùng dao cắt cổ các nạn nhân trong nhà ông Mỹ. Từ lời khai của Tiến, cơ quan điều tra thu giữ hai giỏ xách đựng công cụ và các vật chứng liên quan vụ giết người như dao, súng bắn bi, dây, điện thoại, laptop… ở cạnh bờ sông, cách nhà trọ Tiến đang lưu trú khoảng 500 m”, nguồn tin cho biết thêm.

Tiến có hộ khẩu thường trú ở thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) và hiện đang lưu trú cùng cha mẹ tại nhà trọ ở ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Tiến đến lưu trú tại nhà trọ nói trên từ ngày 7-6. Trong thời gian này, Tiến làm công nhân tại một cơ sở mộc cũng trên địa bàn xã Nhị Bình.



Vũ Văn Tiến (trái) và Nguyễn Hài Dương (phải)

Riêng Nguyễn Hải Dương, nguồn tin cho biết Dương có hộ khẩu thường trú ở ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang). Dương hiện cũng đang lưu trú và làm việc với cha tại một cơ sở sản xuất ở ấp 1, xã Nhị Bình từ tháng 12-2011 đến nay. “Đầu năm 2015, lấy lý do cần nâng cao trình độ, Dương xin nghỉ việc và chuyển đến tỉnh Bình Dương để học thêm” – nguồn tin cung cấp.

Tiến và Dương cùng sinh năm 1991 (24 tuổi) và là bạn của nhau. Suốt thời gian lưu trú tại xã Nhị Bình, cả Tiến và Dương không có biểu hiện nghiện ma túy, cũng chưa vi phạm pháp luật. Vì vậy, khi nghe tin Tiến và Dương là nghi can trong vụ thảm sát tất cả những người quen đều ngạc nhiên.