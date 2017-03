Thu giữ gần 2.000 đĩa phim sex trên xe khách

Vào thời điểm nêu trên, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) do Đại úy Phạm Văn Lực làm tổ trưởng, ra hiệu lệnh yêu cầu xe khách (BKS 37B-015.17) do anh Lê Văn Học (39 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển, chạy hướng Hà Nội - TP.HCM, dừng xe để kiểm tra hành chính.



Lực lượng CSGT kiểm tra, thu giữ đĩa DVD lậu có nội dung văn hóa phẩm đồi trụy.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 1.700 đĩa DVD phim sex. Do vậy, Trạm CSGT Diễn Châu đã thu giữ số đĩa DVD trên để phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xử lý, tiêu hủy.