Sáng 19-6, Công an quận 12 kiểm tra xe máy của Dương Tấn Huy (ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) trên đường Tô Ký, phát hiện 12 chai Vodka không rõ nguồn gốc. Kiểm tra nhà Huy, công an phát hiện thêm hơn 1.000 chai rượu không hóa đơn, chứng từ. Hiện công an đã tạm giữ số rượu trên để điều tra làm rõ.