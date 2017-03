Thu giữ lô hàng thuốc lá và đường cát lậu khổng lồ

Ngày 1-9, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74) cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu liên tỉnh Long An - TP.HCM - Đồng Nai - Bình Thuận - Ninh Thuận.



Khoảng 2 giờ 20 ngày 31-8, C74 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng QLTT TP.HCM, công an các quận, huyện trên địa bàn TP và Công an tỉnh Đồng Nai, Long An tiến hành triệt phá đường dây buôn lậu hàng hóa từ biên giới về tiêu thụ các tỉnh phía Nam.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra các điểm, kho hàng tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) và Đức Huệ (Long An). Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khẩn trương công tác kiểm tra tại cửa khẩu Tham Mo (giáp Campuchia).

Qua đó, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Phẩm (tên gọi khác là Minh, 40 tuổi, ngụ xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, tạm trú đường Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình).

Đây là đối tượng trực tiếp tổ chức điều hành đường dây buôn lậu hàng hóa, vận chuyển, mua bán hàng cấm (thuốc lá lậu, đường cát…) từ biên giới Campuchia về các tỉnh phía Nam.













Các tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.



Song song lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Đức Thế (31 tuổi) ngụ Đồng Nai lái xe chuyên vận chuyển hàng lậu, hàng cấm cho Hoàng Văn Phẩm. Cùng bị bắt trong vụ án này là Phạm Hồng Hà (39 tuổi, Long An), là người bán hàng lậu, hàng cấm và vận chuyển cho Hoàng Văn Phẩm.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở, kho hàng của các đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ gần 40.000 bao thuốc lá ngoại, hàng trăm tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia và Thái Lan. Bên cạnh đó, năm ô tô tải tại đây cũng bị thu giữ.



Người vận chuyển hàng lậu bị bắt giữ.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.