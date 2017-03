Thu "hàng nóng" trên chiếu bạc

Ngày 26/10, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt tạm giam Trần Hậu Kiểm (38 tuổi) và 15 người để điều tra hành vi Gá bạc, Đánh bạc, Tổ chức sử dụng ma tuý...

Trước đó, ập vào nhà của Kiểm tại khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, cảnh sát bắt quả tang gần 20 người trên sới bạc. Thấy công an, mọi người nháo nhào bỏ chạy, song không thoát. Hơn 30 triệu đồng, ma tuý, súng bắn đạn cao su, roi điện, đoản sắt bẻ khoá... được cho là có liên quan đã bị thu giữ.

Công an thị xã Thuận An xác định 16 người này liên quan băng trộm xe máy chuyên nghiệp ở vùng giáp ranh với tỉnh Bình Dương. Sau khi tiêu thụ được xe gian, chúng đánh bạc.

Theo Nguyệt Triều (VNE)