Thu kho vũ khí của giang hồ đất Cảng

Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Vũ Doãn Thuần (SN 1985, trú ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương) thu giữ “kho” vũ khí các loại từ đối tượng giang hồ này.



Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3-10, Công an huyện An Dương nhận được tin báo của ông Vũ Doãn Sớ (ở thôn 1 xã Bắc Sơn) cho biết chiều cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, Thuần sang nhà anh trai là Vũ Doãn Thuấn ở cùng thôn 1 xã Bắc Sơn. Khi đi, Thuần mang theo 1 khẩu súng hoa cải, nổ 1 phát súng rồi bỏ về nhà đóng chặt cửa, cố thủ trong nhà.



Ngay sau đó, Công an huyện An Dương phối hợp công an xã Bắc Sơn triển khai lực lượng, bao vây nhà Thuần đồng thời vận động người thân kêu gọi, thuyết phục Thuần giao nộp vũ khí.



Đến 22 giờ cùng ngày, Thuần đồng ý mở cửa và giao nộp vũ khí cho cơ quan công an gồm: 1 lựu đạn mỏ vịt; 1 khẩu súng (dạng bắn đạn hoa cải 1 nòng 3 viên đạn ghém); 1 lựu đạn khói; 1 kiếm tự chế dài 1,2 m; 1 dao găm và 2 dao nhọn.



Hiện cơ quan công an đã quyết định tạm giữ đối với Vũ Doãn Thuần về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tập trung xác minh nguồn gốc số vũ khí nêu trên để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật



Theo Tr. Đức (NLĐO)