'Thu lưới' tóm gọn băng nhóm đánh bạc

Các nghi can cùng tang vật bị công an bắt giữ.

Thông tin từ Công an quận 3 cho biết vào 23 giờ 50 ngày 6-8, Công an phường 10 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nhà 372/18 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3.

Kiểm tra lầu một của ngôi nhà, cơ quan công an phát hiện tám nghi can đang tham gia đánh bạc gồm: Trần Văn Quân, Phan Tấn Khởi, Lê Đồng Hà, Dương Huy Tuấn, Mai Văn Long, Nguyễn Thanh Phong, Trương Văn Ngọc và Nguyễn Thị Bích Liên.

Tang vật thu giữ gồm: 60.000 đồng trên chiếu bạc, gần 12 triệu đồng trong người tám nghi can, 11 điện thoại di động các loại, 17 hột xí ngầu, hai tô, tám bộ bài tây 52 lá, hai bộ tứ sắc.

Công an quận 3 đang tiến hành lập hồ sơ xử lý.