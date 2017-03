Thu nhiều vũ khí tại chỗ trọ kẻ khống chế con tin

Công an đang điều tra Bình về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Khám xét nơi trọ của Bình, công an thu giữ một súng bắn đạn bi, 118 viên đạn, một bình xịt hơi cay, một côn tam khúc. Bước đầu khai nhận, Bình cho biết đã bỏ quê lên Hà Nội hơn 10 ngày trước nhưng trước đó đã lên Lào Cai mua dao, súng, bình xịt hơi cay với mục đích về Hà Nội tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Công an đang khởi tố bị can đối với Bình.

NGUYỄN DÂN