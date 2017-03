Thủ phạm bắt cóc bé bốn tuổi đầu thú

Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), Lê Hàn Văn Tâm (20 tuổi, ngụ xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc), người bắt cóc em họ là Lê Thị Hồng Hoa (bốn tuổi) đưa vào rừng mấy ngày qua, đã ra đầu thú lúc 13 giờ 30 ngày 25-3.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tâm khẳng định không có mâu thuẫn gì với chị Sơn Thị Minh Hồng (mẹ cháu Hoa và là thím dâu của Tâm). Hiện Tâm đang bị tạm giữ để điều tra.

Tính toán kỹ kế hoạch giải cứu

Đại tá Minh cũng thông tin về quá trình giải cứu cháu Hoa. Theo đó, đêm 21-3, Tâm đã bắt cóc cháu Hoa vào rừng gần nhà. Sau đó, Tâm gọi điện thoại về yêu cầu chị Hồng vào rừng một mình để gặp Tâm nói chuyện thì sẽ thả cháu Hoa. Chị Hồng khi hay tin đã cùng một số người trong gia đình đi gặp Tâm. Khi chị Hồng vào rừng, Tâm quan sát từ xa phát hiện chị Hồng đi cùng nhiều người nên Tâm đã đưa cháu Hoa vào rừng xa hơn. Gia đình chị Hồng rất lo lắng đã trình báo công an.





sáng 25-3, sức khỏe cháu Hoa đã ổn định và được Công an huyện Xuyên Mộc chăm sóc. Ảnh: TK

Nhận được thông tin về vụ bắt cóc và những yêu cầu của Tâm, Công an huyện Xuyên Mộc triển khai đánh giá tình hình và phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập kế hoạch giải cứu cháu Hoa. “Mục tiêu hàng đầu của mọi kế hoạch triển khai là phải đảm bảo an toàn tính mạng của cháu bé. Đồng thời tránh mọi khả năng Tâm có thể vì tức giận mà gây hậu quả xấu cho chính bản thân Tâm, cháu bé và chị Hồng. Mặt khác, Tâm là người sinh sống bằng nghề đi rừng, rất thông thạo địa hình, có thể lẩn trốn hoặc phát hiện lực lượng chức năng truy tìm. Chính vì vậy các lực lượng đã tính toán, trao đổi thật kỹ với chị Hồng từng bước phải thực hiện trong trường hợp gặp Tâm” - Đại tá Minh chia sẻ.

Giao trả cháu bé giữa rừng

Sau khi bố trí lực lượng cùng mọi phương án hỗ trợ, khoảng 18 giờ 30 ngày 23-3, chị Hồng được bố trí đưa vào rừng. Đường đi vào rừng là con đường đổ đá dẫn thẳng từ khu vực nhà chị Hồng. Đi được khoảng 1 km thì chị Hồng được cho xuống đi bộ. Lúc này trời vẫn sáng, điều kiện để có thể Tâm quan sát thấy chị Hồng đi một mình. Khi chị đi được một đoạn thì chị bị trúng gió, mệt không đi vững. Lúc này Tâm xuất hiện, đỡ chị Hồng nằm xuống đường nói chuyện. Đồng thời, Tâm thu giữ luôn điện thoại của chị Hồng để chị không thể liên lạc được với người nhà và công an.

Sau khi nói chuyện với chị Hồng, Tâm đồng ý sẽ thả cháu Hoa. Lúc này trời đã tối, Tâm dùng điện thoại của chị Hồng gọi về cho cha của Tâm nói gia đình đi vào rừng, trên đường sẽ gặp cháu Hoa. Trước đó Tâm đã nhìn thấy một chiếc xe máy của một người dân để bên đường lối đi vào rừng. Tâm đã bế cháu Hoa ngồi một mình trên chiếc xe máy trên... Lúc đó cha của Tâm cũng vừa tới nơi, nhận ra cháu Hoa nên đưa cháu về.

Ngay lập tức cháu Hoa được đưa quay trở ra Công an xã Bưng Riềng để các y, bác sĩ thăm khám sức khỏe. Cháu Hoa có gầy, đen hơn nhưng vẫn linh hoạt, cười nói và không tỏ ra sợ hãi. Riêng về phần Tâm, khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi nói chuyện Tâm đã trả điện thoại cho chị Hồng rồi nhanh chân bỏ trốn. Chị Hồng đã liên lạc với gia đình và được công an xã đón về. Chị Hồng đã gặp mặt con và ở cạnh con để chăm sóc.

TRÙNG KHÁNH