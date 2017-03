Thủ phạm đốt hàng loạt cây rơm ở Quảng Bình là nữ sinh 14 tuổi

Ông Hồ An Minh, cán bộ văn hóa xã An Ninh cho biết, công an huyện Quảng Ninh đã có kết luận bước đầu vụ hàng chục cây rơm cháy tại thôn Thống Nhất. Theo đó, cháu N. T. O (SN 2001), học lớp 8 trường làng, trú tại thôn Thống Nhất, hay ăn cắp vặt nên bị kỳ thị khiến O nảy sinh ý nghĩ đốt các cây rơm để trả thù.



Cây rơm bị đốt cháy rừng rực trong đêm

Bước đầu O khai đốt 8 cây rơm của các gia đình trong xóm. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Đại Đới bị đốt 5 cây. Với gia đình ông Đới, O từng 2 lần lẻn vào nhà lấy cắp điện thoại và bị phát giác. Gia đình anh Lê Văn Chung bị đốt 2 cây rơm và 2 con bò. Trước đó, O vào nhà anh Chung lục lọi đồ nhưng không trộm được gì vì nhà quá nghèo. Từ đó anh chung ngăn cấm con cái không được chơi với O nên O đốt rơm cho bỏ tức. Nguồn tin từ xã An Ninh cho biết, O từng trộm 6,5 triệu ở lớp học khi giáo viên chủ nhiệm thu tiền đóng góp của học sinh, sau đó O trả lại và địa phương giao cho gia đình cũng như nhà trường quản lý, giáo dục.



Bòn của dân bị cháy đến chết

Một lãnh đạo công an địa phương cho biết, đây là đối tượng gây án vị thành niên nên lực lượng công an tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên, gia đình và nhà trường để đảm bảo đúng quy định của pháp luật đồng thời kết hợp làm rõ các vụ việc khác trên địa bàn theo nguyện vọng của người dân ở thôn Thống Nhất.

Được biết tại địa bàn Thống Nhất, thời gian qua có 11 cây rơm bị cháy. O khai nhận đốt 8 cây. Như vậy, 3 cây còn lại đang được điều tra nguyên nhân vì sao.