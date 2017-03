Thủ phạm giết người ở nghĩa trang Mai Dịch ra đầu thú

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 22-3, anh Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi), nhân viên bán hàng khách sạn Khăn quàng đỏ đi xe máy Future 33R5-4201 chở một cô gái đi trên đường Mai Dịch, đến trước cổng nghĩa trang Mai Dịch bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều yêu cầu dừng lại. Hai bên xảy ra xô xát, đối tượng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến anh Kiên gục ngã và tử vong khi được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền cấp cứu.

Theo các nhân chứng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, có 2 thanh niên đưa anh Kiên lên xe máy chở vào bệnh viện. Cô gái đi cùng nạn nhân được một người đi đường chở đi cùng. Tuy nhiên, sau khi đưa nạn nhân vào bệnh viện, cô gái và 2 thanh niên trên đã bỏ đi ngay.

Khẩn trương làm rõ các mối quan hệ của anh Nguyễn Trung Kiên xác định cô gái đi cùng anh Kiên là C.T.V.A. (23 tuổi, ở phường Tô Hiệu, Sơn La), nhân viên lễ tân khách sạn Khăn quàng đỏ. Sau khi xảy ra vụ án, cô không về nơi thuê trọ tại Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Bạn bè cô cho biết cô gái này gần đây có tâm sự người yêu ghen tuông, gia trưởng. Trong khi đó, anh Kiên tỏ ra rất quý mến Vân Anh.

Nhận định nguyên nhân vụ án là do ghen tuông, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng làm rõ người yêu của cô gái là Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi, quê Thái Bình), là sinh viên tại chức một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Sau vụ án, Trường đột ngột cắt đứt liên lạc. Xác định Trường là nghi can số 1 gây ra cái chết của anh Kiên, ngay trong đêm 22-3, Công an quận Cầu Giấy đã cử các tổ trinh sát lên đường, phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện thuộc Công an TP Hà Nội và công an các tỉnh bạn tập trung rà soát, truy bắt Nguyễn Xuân Trường. Biết không thể trốn thoát, tối 23-3, Trường đã tới Công an tỉnh Lào Cai xin đầu thú.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Trường khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 22-3, khi Trường đi xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu hướng Mai Dịch - Cầu Diễn thì gặp người yêu là cô gái trên ngồi sau xe máy do anh Nguyễn Trung Kiên điều khiển. Sẵn tính ghen tuông, Trường phóng xe đuổi theo. Đến cổng nghĩa trang Mai Dịch, Trường yêu cầu anh Kiên dừng xe lại rồi nhảy vào tát cô gái, sau đó bắt cô lên xe máy của Trường nhưng Vân Anh không đồng ý.

Thấy Trường đối xử thô bạo với cô gái, anh Kiên dùng mũ bảo hiểm đánh Trường nhưng không trúng. Trường liền rút dao nhọn (loại dao bấm) để trong túi quần ra đâm túi bụi vào người anh Kiên. Thấy anh Kiên nằm bất tỉnh trên đường, Trường định bỏ chạy nhưng lúc này có đông người dân dừng lại xem nên Trường dùng xe máy cùng một người đi đường chở anh Kiên vào Bệnh viện Y học cổ truyền cấp cứu. Biết anh Kiên tử vong, Trường rủ cô gái bỏ trốn lên thị xã Lào Cai.

Ngày 24-3, tại Công an tỉnh Lào Cai, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng PC14 Công an Hà Nội đã tiếp nhận Nguyễn Xuân Trường và cô gái để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

