Thủ phạm giết người trong quán karaoke ra đầu thú

Trước đó, chiều 18/1, được sự động viên của Công an quận Đống Đa và gia đình, 5 đối tượng liên quan đến cái chết của anh Dũng đã đến đầu thú gồm: Trần Nam Sơn (tức Sơn "say"), 18 tuổi; Phạm Hoàng Giang (tức Giang "be"), 16 tuổi; Nguyễn Xuân Trường đều cùng trú tại phường Tương Mai, Hoàng Mai; Nguyễn Mạnh Hùng, (tức Hùng "tin"), 15 tuổi, trú tại đường Bạch Đằng, Hà Nội và một đối tượng tên Huy.

Tại quán karaoke, ở số 17 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, chị Nguyễn Thị Hường, 15 tuổi, trú tại phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng tổ chức sinh nhật.

Sau đó, có một nhóm khoảng 4 đối tượng đến dùng dao đâm chém làm anh Lưu Đình Dũng, 21 tuổi, ở tập thể Cao su Sao vàng, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân chết trên đường đi cấp cứu.



Một số đối tượng trong vụ án và quán karaoke xảy ra án mạng.

Vụ việc ban đầu được xác minh, Hường tổ chức sinh nhật và mời một số nam, nữ thanh niên là bạn bè của mình, trong đó có anh Lưu Đình Dũng và một số người bạn, trong đó có Phạm Anh Dũng (17 tuổi, trú tại 7B3 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Lê Minh Chính (16 tuổi, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Hải Đăng (17 tuổi, trú tại tập thể Hải Hà, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội)…

Ngồi hát được hơn 1 tiếng thì Phạm Anh Dũng gọi điện cho một số bạn trai khác (gồm 7 đối tượng) lên phòng hát. Ngồi được khoảng 10 phút thì Chính, Đăng và Dũng cùng tốp bạn mới đến của mình ra về trước. Tuy nhiên, đến khoảng 22h20', bất ngờ Dũng cùng 5 thanh niên khác mang theo con dao chọc tiết lợn xông vào phòng chém anh Vũ Trọng Đạt vào cánh tay và tấn công tới tấp vào người anh Lưu Đình Dũng, khiến nạn nhân tử vong.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, được là khách mời đến dự sinh nhật của Hường, nhưng trong quá trình ngồi hát, Phạm Anh Dũng đã nhìn thấy anh Lưu Đình Dũng và chủ nhân của bữa tiệc ôm và hôn nhau khiến anh ta tức tối. Ngay lúc ấy, Dũng nói với đối tượng Sơn "say" rằng anh ta ghét anh Lưu Đình Dũng. Ngay lập tức, Sơn "say" cổ vũ và nói: "Anh em mình phang nó đi" và kêu gọi ai có tiền thì đưa ra đây, nhằm mục đích đi mua hung khí. Dũng đã bỏ ra 30 ngàn đồng đưa cho Sơn "say", rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài mua hung khí. Vài phút sau, nhóm của Phạm Anh Dũng chạy lên phòng hát và gây án.

Gây án xong, cả bọn kéo nhau về sân bóng Thịnh Liệt, rồi cùng nhau bỏ trốn. Theo thông tin, Phạm Anh Dũng là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân Lưu Đình Dũng.

Điều đáng nói trong vụ án này, cơ quan Công an cũng đang điều tra, xác minh triệu tập một số người có trách nhiệm của quán hát lên trụ sở làm rõ và một số người này có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm.





Theo Hòa Hiền (CAND)