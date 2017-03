Thủ phạm phá cây ATM trộm hơn 500 triệu đã bị bắt

Đối tượng Doãn Tuấn Đạt và tang vật

Như đã đưa tin, rạng sáng 20-1-2011, cây ATM đặt khuôn viên của Bưu điện huyện Sóc Sơn đã bị kẻ gian cạy phá để trộm cắp trên 570 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo về vụ xâm phạm cây ATM đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Cơ quan CSĐT CAH Sóc Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Qua đó, cơ quan công an phát hiện kẻ gian dùng xà cầy phá khóa cửa bên ngoài cây ATM, sau đó dùng đèn khò bằng khí gas để cắt phá khóa hộp đựng tiền của máy ATM rồi lấy đi 570.570.000 đồng. Trong khi Cơ quan CSĐT CAH Sóc Sơn đang điều tra, làm rõ thủ phạm thì khoảng 1h sáng 1-2-2011 (tức 29 Tết Tân Mão), lực lượng tuần tra của Công an thị xã Phúc Yên làm nhiệm vụ kiểm soát hành chính khu vực đường Thịnh Kỷ (thị xã Phúc Yên), phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu Lifan, loại 4 chỗ, BKS: 30K-4386, đang đỗ ở lề đường với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác Công an thị xã Phúc Yên đã kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô này có 2 nam thanh niên, khi thấy lực lượng công an, một trong hai đối tượng đã bỏ chạy.

Kiểm tra người đối tượng còn lại trên xe ô tô có tên là Doãn Tuấn Đạt, SN 1989, trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, lực lượng công an phát hiện, thu được 1 quả lựu đạn quân dụng, loại lựu đản mỏ vịt và 1 khẩu súng ngắn tự chế dùng bắn đạn bi. Ngoài ra, Công an thị xã Phúc Yên còn phát hiện, thu được trên xe ô tô một số dụng cụ như 1 đèn khò, 1 bình gas (loại 12kg), 1 bình oxy, 1 mũ len, 1 đôi găng tay, 2 thanh kiếm, 1 cuộn giấy bóng kính màu đỏ và 1 kìm cắt dây điện mới. Ban đầu xác định các đối tượng mang số dụng cụ trên đi cạy phá cây ATM để trộm cắp tiền.

Nắm được thông tin Công an thị xã Phúc Yên bắt được đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng và những dụng cụ dùng để cạy phá cây ATM, CAH Sóc Sơn đã phối hợp đấu tranh với đối tượng Doãn Tuấn Đạt. Quá trình khai thác, đối tượng Đạt nhận đã cùng một đối tượng quen biết ngoài xã hội thuê ô tô và mang những dụng cụ trên đi tìm cây ATM nào ở chỗ vắng, không có bảo vệ trông coi trên địa bàn thị xã Phúc Yên để cạy phá, trộm cắp tiền.

Chúng cho rằng, vào ngày áp tết thì cây ATM thường được để nhiều tiền cho nhân dân rút ra sử dụng, nên đã thuê xe ô tô của một hiệu cầm đồ ở phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên làm phương tiện chở dụng cụ đi gây án. Đạt cùng đồng bọn đã mang theo lựu đạn và súng tự chế với ý định chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi.

Mở rộng hướng điều tra, CAH Sóc Sơn và Công an thị xã Phúc Yên đã làm rõ rạng sáng 20-1-2011, Đạt cùng đồng bọn đã gây ra vụ xâm phạm cây ATM tại Bưu điện thị trấn Sóc Sơn để trộm cắp trên 570 triệu đồng. Vụ việc đang được CAH Sóc Sơn phối hợp với Công an thị xã Phúc Yên mở rộng điều tra để xử lý.

Theo Hồng Tuấn - Đức Tuấn (ANTĐ)