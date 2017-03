Thủ phạm sập bẫy nạn nhân

Ngày 8/7, gặp Phan Mạnh Hùng, 19 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình, tạm trú khu phố 3, phường Hố Nai (TP Biên Hòa) trong nhà tạm giữ của Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), chúng tôi không khỏi bất ngờ về gương mặt "búng ra sữa” của Hùng nhưng đã bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua thông tin trên tờ Mua và Bán (TP Hồ Chí Minh), Hùng biết một số người mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng… có nhu cầu tìm kiếm việc làm, trong đầu Hùng nảy ra ý định lừa đảo. Trước hết, Hùng làm giả một thẻ nhân viên mang tên Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Nhân sự Công ty Vinacafe đóng tại Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 (TP Biên Hòa) rồi dán ảnh của mình lên đó.

Từ các thông tin nắm được trên tờ Mua và Bán, Hùng giả chức danh "phó trưởng phòng nhân sự Công ty Vinacafe" gọi điện cho những người này.



Phan Mạnh Hùng và một số tang vật.

Vào khoảng 10h15 ngày 8/6, Hùng gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, 23 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam, cho biết công ty đang cần nhân viên kế toán, nếu muốn làm việc ở Công ty Vinacafe thì mang hồ sơ đến KCN Biên Hòa 1 để nộp. Ngày 8/6, khi gặp chị Linh thì Hùng nói đã hết giờ làm việc, đến quán cà phê nói chuyện tiện hơn. Xem hồ sơ của chị Linh qua loa, rồi Hùng "phán" chị Linh phải công chứng chứng minh nhân dân (CMND) và giấy tờ xe. Lạ nước lạ cái, không biết cơ quan thực hiện công chứng ở đâu, lại thấy Hùng có đeo thẻ tên Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Nhân sự Công ty Vinacafe nên chị Linh không nghi ngờ gì, đưa giấy tờ cho Hùng đi làm giùm.

Lấy lý do xe máy và ĐTDĐ đang để trong công ty, Hùng bảo chị Linh cho mượn xe máy "để đi công chứng cho nhanh" và mượn luôn ĐTDĐ của chị Linh để dễ bề liên lạc. Ngồi ở quán cà phê hết ngày 8/6 không thấy Hùng quay lại, chị Linh biết đã gặp phải kẻ lừa đảo và trình báo Công an phường An Bình (TP Biên Hòa).

Sau đó, Công an phường An Bình nhận được trình báo của chị Trần Thị Bích Phương, 21 tuổi, trú tại TP HCM về việc có một kẻ là "Phó trưởng Phòng Nhân sự Công ty Vinacafe" hẹn gặp nhận hồ sơ, nhưng bị kẻ này lừa lấy mất ĐTDĐ. Xác minh tại Công ty Vinacafe, thì doanh nghiệp này không có ai là Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Nhân sự và cũng không có nhu cầu tuyển nhân viên kế toán. Từ những trình báo của các nạn nhân, Công an phường An Bình báo cáo vụ việc lên Công an TP Biên Hòa và kế hoạch truy bắt đối tượng được đưa ra.

Quyết tìm cho được kẻ lừa đảo, chị Trần Thị Bích Phương tiếp tục đăng thông tin tìm kiếm việc làm. Trưa 18/6, chị Phương nhận được điện thoại của "Phó trưởng Phòng Nhân sự Công ty Vinacafe", hẹn chị gặp trước cổng Công ty Vinacafe để "nhận hồ sơ". Thông tin này được chị Phương báo cho Công an phường An Bình và khi tên Hùng đang "nhận hồ sơ xin việc làm" của chị Phương thì bị Công an phường An Bình bắt giữ. Khám xét người Hùng, cơ quan Công an thu giữ một thẻ mang tên Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nhân sự Công ty Vinacafe có dán ảnh của Hùng; nhiều sim ĐTDĐ đã qua sử dụng và nhiều bộ hồ sơ xin việc của nhiều người.

Ngoài 2 vụ lừa đảo trên, với thủ đoạn tương tự, Phan Mạnh Hùng đã thực hiện trót lọt một số vụ lừa đảo khác.

Công an TP Biên Hòa thông báo những ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên, liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, điện thoại: 0613.825098 để nhanh chóng làm rõ vụ án, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.





Theo Thu Thảo (CAND)