Thủ phạm tạt acid chủ hãng nước đá đang được khoanh vùng

Liên quan đến vụ ông chủ hãng nước đá bị tạt acid (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), chiều 12-12, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết hiện công an vẫn chưa khởi tố vụ án, vụ việc vẫn đang được PC45 Công an TP Cần Thơ và Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ tích cực xác minh vụ việc, thu thập thông tin và rà soát để truy tìm hung thủ.

Công an đã làm việc với vợ chồng nạn nhân Võ Duy Khánh để nắm thông tin, lấy lời khai. Phía gia đình ông Khánh cũng đặt nghi vấn chung quanh việc cạnh tranh trong làm ăn, tuy nhiên đây chỉ là suy đoán chủ quan từ phía họ và mọi việc sẽ được công an tiến hành xác minh, làm rõ.

Trong một diễn biến khác, theo các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương - Bỏng BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, hiện ông Khánh đã qua cơn nguy kịch nhưng vùng mặt, cổ và tay bị bỏng acid độ 2, 3, 4.

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cũng cho biết hiện Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang thụ lý điều tra vụ xe tải chở nước đá của cơ sở ông Khánh bị đối tượng lạ mặt đập bể kính, ném chất cháy thiêu rụi toàn bộ bên trong cabin rạng sáng 1-11.

Theo lời ông Khánh, khoảng ba tháng gần đây, cơ sở làm ăn cũng như nhân công và phương tiện chở nước đá của cơ sở sản xuất nước đá gia đình ông liên tục bị một số người lạ mặt phá rối… Trước thời điểm bị tạt acid, ông Khánh từng đến cơ quan chức năng cũng như tìm đến cơ quan báo chí để trình bày về vụ việc của mình. Theo ông Khánh, ngày 17-10, tài xế xe tải chở nước đá cho cơ sở của ông đi giao hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã bị một nhóm thanh niên đập bể kính xe ô tô. Rạng sáng 23-10, một nhân viên sau khi đi giao nước đá về cũng bị người lạ mặt chém gây thương tích ở tay và mới nhất là khoảng 4 giờ sáng 1-11, khi nhân viên của ông chở nước đá bằng xe tải loại 2,8 tấn giao ở cầu Trắng (huyện Phụng Hiệp) thì bị một nhóm thanh niên đi trên xe mô tô ập đến đập bể kính xe đồng thời ném chất cháy khiến trong cabin cháy rụi…