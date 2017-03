Thủ phạm vụ sát hại nữ doanh nhân đã tự sát

Vào lúc 11 giờ ngày 12/11/2010, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin về việc người dân phát hiện một xác chết là nam giới tại chùa Thượng, khu vực Hang Son, xã Phương Nam, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Hiệp, 25 tuổi, thường trú tại thôn 1, xã Hồng Thái Tây, hiện tạm trú tại khu Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, cùng thuộc huyện Đông Triều.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được 3 lá thư Nguyễn Văn Hiệp gửi mẹ, vợ và cơ quan Công an. Trong các bức thư trên, Hiệp thừa nhận mình là thủ phạm vụ sát hại chị Nguyễn Thị Trang, 38 tuổi, vào ngày 10/11/2010, tại nhà riêng của chị này ở khu phố Vĩnh Xuân, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều. Nguyễn Văn Hiệp xin lỗi mẹ, vợ về việc làm bất hiếu của mình, gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân và thông báo việc bản thân đã dùng dao tự sát đồng thời đề nghị cơ quan Công an không phải tiếp tục truy tìm thủ phạm vụ án.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Trang kinh doanh taxi. Nguyễn Văn Hiệp từng lái xe thuê cho gia đình chị Trang. Do mâu thuẫn trong kinh doanh nên chiều tối ngày 10/11/2010, đối tượng đã đến nhà riêng và dùng dao sát hại chị Trang rồi bỏ trốn.

