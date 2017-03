Thủ quỹ “ôm” tiền lương, thưởng Tết giáo viên bỏ trốn ra đầu thú

Chiều 19/2, Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, ông Phạm Trọng Thức Em, văn thư kiêm thủ quỹ Trường Mầm non Anh Đào (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn) vừa đến Công an huyện tự thú ngay trong chiều.

Trước đó, chiều 29/1, ông Phạm Trọng Thức Em đến Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Sơn rút 439 triệu đồng, gồm tiền lương tháng 1 và 2/2013, tiền thưởng Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 của 34 cán bộ, giáo viên nhà trường. Ngày 30/1, nhà trường yêu cầu ông Em chi trả số tiền trên thì ông này hẹn đến ngày 31/1. Tuy nhiên, từ ngày 31/1 đến trước khi ra trình diện tại cơ quan Công an, ông Em đã tự ý bỏ việc và điện thoại cũng không liên lạc được. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý thủ quỹ này. Theo Quang Thịnh (Dân trí)