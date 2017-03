Thủ quỹ xã tham ô hơn 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn đi làm 'ô sin'

Đối tượng Huệ bị bắt giữ sau 5 năm trốn truy nã

Thượng tá Phạm Tài - Phó trưởng Công an huyện Can Lộc - cho biết, sau quá trình điều tra xác minh, Công an huyện vừa bắt đối tượng truy nã Võ Thị Huệ (SN 1959, ở xóm Làng Khang, xã Thuần Thiện, Can Lộc) khi đang lẩn trốn tại TP. Vũng Tàu.