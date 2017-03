Thu siêu xe Rolls-Royce chống đạn của ông trùm Móng Cái

Đánh án

Hà Tuấn Dũng, tức Dũng “mặt sắt” (SN 1974) bị Cục cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an đưa vào tầm ngắm từ hơn 3 năm trước, thời điểm chuyên án triệt phá băng nhóm của anh em Phương “Ninh hột” đang ở giai đoạn cao trào. Năm 2012, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm quyết định thành lập Ban chuyên án đấu tranh với các hoạt động phạm tội của băng nhóm Dũng “mặt sắt”.

Sau một thời, các trinh sát, lực lượng nghiệp vụ đã thu thập được khá nhiều chứng cứ về hoạt động phạm pháp của Dũng “mặt sắt” và đồng bọn. Hoạt động của nhóm này với bề nổi là vận chuyển trái phép ô tô qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Đêm 5/5/2013, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Bộ Công an và lực lượng Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng các cơ quan chức năng địa phương đã triển khai kế hoạch “cất vó”. Địa điểm ấn định của trận đánh này là khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh .

Theo tài liệu trinh sát, địa điểm mà Dũng “mặt sắt” cùng đồng bọn chọn để tiến hành hoạt động phạm tội nằm cách biên giới chỉ vài chục mét, cây cối um tùm. Từ đây, từng chiếc ô tô sẽ được vận chuyển qua đường cống thoát nước để sang bên kia biên giới.

Một lý do khiến đám Dũng “mặt sắt” chọn khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, bởi vào đó chỉ có 1 tuyến đường độc đạo. Cách địa điểm tập kết ô tô vài cây số, Dũng “mặt sắt” để một chiếc ô tô to chắn ngang đường, không cho các phương tiện khác đi qua. Tuy nhiên, toàn bộ ý đồ, hành vi đối phó của các đối tượng đã bị lực lượng công an vô hiệu hóa.

Vợ chồng Dũng “mặt sắt” và chiếc xe Rolls - Royce của Dũng vừa bị thu giữ.

Rạng sáng 6/5, lực lượng đánh án tỏa thành hơn chục gọng kìm, bất ngờ xuất hiện, bao vây toàn bộ nhóm đàn em của Dũng “mặt sắt” ở gần khu vực đường biên. Kết quả, 14 người bị khống chế gọn ghẽ, trong đó có 1 người Trung Quốc. Những người này thừa nhận đang sửa chữa, lắp bánh, bơm lốp, đổ xăng, gắn biển kiểm soát của Trung Quốc vào từng xe ô tô để đưa sang bên kia biên giới theo đường cống.

Tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, cơ quan CSĐT đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc tạm nhập xe ô tô từ Hồng Kông qua cảng biển Cái Lân, tái xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Với bản lĩnh quỷ quyệt của ông trùm , suốt từ thời điểm sau ngày 5/5, Dũng “mặt sắt” biệt tích.

Được biết, theo yêu cầu của cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam, Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Hà Tuấn Dũng. Khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, ngày 4/7, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ thêm 4 người khác, trong đó có vợ của Dũng “mặt sắt” là Bùi Thị Phương, tức Lỵ.

Theo các điều tra viên, Phương chính là người nắm giữ, điều phối hoạt động tài chính trong các phi vụ làm ăn phạm pháp của Dũng “mặt sắt” và đồng bọn. Trước đó, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 14 người trong nhóm Dũng “mặt sắt”.

Hồ sơ đen

Những câu chuyện về Dũng “mặt sắt” được người dân và giới doanh thương ở Móng Cái đồn thổi rất nhiều. Và chỉ một phần trong những giai thoại ấy được CQĐT thu thập bằng những tài liệu, chứng cứ xác thực cũng đã đủ nói lên bản chất lưu manh, tinh quái của Hà Tuấn Dũng.

Xuất thân làm thuê trong các nhóm cửu vạn ở khu vực đường biên, Dũng “mặt sắt” tạo được tí tên tuổi sau lần tham gia một nhóm cướp tài sản ở đường biên nhằm vào khách du lịch. Hà Tuấn Dũng bị kết án tù, và sau khi ra tù, rất nhanh, y quay lại con đường phạm tội bằng cách bám theo, tự nguyện xin làm đàn em của các “đại ca” đất mỏ.

Phương “Ninh hột” từng là một trong những “đại ca” của Dũng. Nhưng về sau, khi tự thấy đã đủ khả năng có thể “đứng” được, Dũng “mặt sắt” quyết định chơi ngang tay với anh em nhà Phương “Ninh hột”. Ý đồ đòi chia địa bàn “bao biên” của Dũng “mặt sắt” chính là khởi thủy của vụ án tàn bạo bến Lục Chắn.

Sau ngày anh em Phương “Ninh hột” bị bắt, Dũng “mặt sắt” thu nạp thêm nhiều đệ tử và sẵn sàng tham gia các cuộc thanh toán, dằn mặt. Khổng Văn Thọ, cháu họ của Dũng, được giao phụ trách đám lưu manh, côn đồ này. Từ hoạt động mang tính chất "xã hội đen”, Dũng nhảy sang lĩnh vực “bảo kê”, cưỡng đoạt tiền của các doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu qua lại biên giới.

Thủ đoạn của Dũng và đàn em đối với những chủ hàng, doanh nghiệp không chịu cống nộp tiền bảo kê, là lén hủy hoại tài sản, hoặc thông báo cho cơ quan chức năng bắt các chuyến hàng vận chuyển trái phép qua biên giới. Làm được điều này vì Dũng có đội “chân rết”, đàn em ngày nào cũng “ăn - ngủ - nghỉ” ở khu vực đường biên, nên hành trình của các xe vận chuyển hàng trái phép chúng biết rất rõ.

Sở hữu ngôi nhà 7 tầng giữa thành phố Móng Cái với mặt bằng lên đến 500m2; tậu một chiếc xe Rolls - Royce, có kính chống đạn, cùng 3, 4 đàn em kè kè bên người… Thế nhưng, “thời hoàng kim” của Dũng “mặt sắt” cuối cùng cũng đến lúc phải tàn.

Cơ quan CSĐT đang điều tra mở rộng về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới của Dũng “mặt sắt” và đồng bọn, đồng thời lật lại những vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người…

Theo An Ninh Thủ Đô