Thứ trưởng Công an vào Đắk Nông nắm vụ nổ súng

Trưa 24-10, một nguồn tin cho hay Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng đến Đắk Nông nắm tình hình và chỉ đạo truy bắt các nghi can nổ súng hoa cải làm ba người chết, 15 người bị thương.



Tỉnh Đắk Nông cũng có báo lên Chính phủ vụ án xảy ra tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Hiện hàng trăm cảnh sát Đắk Nông tiếp tục truy tìm các nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Công an tỉnh Bình Phước cũng phối hợp chốt chặn, truy bắt nhóm hung thủ.



Các nạn nhân được đưa về BV Đa khoa Đắk Nông cấp cứu. Ảnh: ĐD

Thông tin từ BV Đa khoa Đắk Nông, ba người bị trọng thương đã qua cơn nguy kịch, 12 người khác sức khỏe đang hồi phục.



Trước đó khoảng 8 giờ sáng 23-10, công nhân Công ty Long Sơn dùng máy ủi để san lấp đất rẫy, tháo dỡ chòi lán bị lấn chiếm trái phép tại tiểu khu 1536 (thuộc địa phận xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) thì bị nhiều người dân ra phản đối, chống trả. Trong lúc tranh chấp, một nhóm người đã dùng súng hoa cải bắn vào nhóm công nhân khiến ba người tử vong, 15 người bị thương. Sau khi gây án, nhóm hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo bệnh nhân Nguyễn Thanh Hùng (quê Trà Vinh, nhân viên bảo vệ rừng Công ty Long Sơn), sáng xảy ra sự việc có khoảng 15 công nhân công ty dùng hai xe ủi đất, dỡ các chòi dựng trái phép của một người đàn ông tên Thanh trên diện tích khoảng 2 ha của công ty. Khi các công nhân đang lái xe ủi đất thì bất ngờ hàng chục người dân kéo đến, trong đó một số người dùng súng hoa cải bắn thẳng vào nhóm công nhân.



Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi các nạn nhân trong vụ nổ súng. Ảnh: ĐD

Đang cấp cứu, bệnh nhân Điểu Ka (ngụ Bình Phước) cho hay khi nhóm công nhân lái xe đi giải tỏa đất thì anh ở trụ sở công ty. “Nghe tin anh em bị bắn, tôi chạy ra thì thấy nhiều người nằm la liệt trên đất, máu me bê bết. Tôi chạy ra dìu người bị thương rời khỏi hiện trường thì bị bắn vào lưng. Tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện” - nạn nhân Điểu Ka kể lại.



Một người dân cho hay sau khi bắn trọng thương nhiều người, những người nổ súng không cho ai đưa nạn nhân đi cấp cứu. Phải nhiều giờ sau, khi có đông người dân địa phương và lực lượng chức năng vào can thiệp thì những người nổ súng mới bỏ đi.

Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định có bốn nghi can nổ súng: Hoàng Văn Thắng, Đinh Viết Thọ (có hộ khẩu tại Bình Phước) và hai nghi can chưa xác định danh tính. Cơ quan chức năng đã bắt giữ được một trong số bốn đối tượng khi đang bỏ trốn.