Thủ tục cấp “giấy hồng” sẽ gọn hơn

Hôm 2-7, việc cấp phép xây dựng trần ai và việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở đã được đặt lên bàn nghị sự HĐND TP.HCM. Ông Nguyễn Tấn Bền - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cũng thừa nhận có nhiều cán bộ hành dân khiến hồ sơ bị kéo dài năm, sáu tháng trời. Ngay trong quý này, ông sẽ cho rà soát lại quy trình, thủ tục...

Đối với công tác cấp “giấy hồng”, ông Đỗ Phi Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cũng khẳng định sẽ giản lược những giấy tờ, thủ tục không cần thiết, hạn chế việc gây phiền hà cho dân.

Luật lệ thay đổi xoành xoạch

. Ông nghĩ sao khi người dân cho rằng chính vì tiêu cực mà các quận, huyện thường xuyên trễ hẹn?

+ Không loại trừ nguyên nhân trên nhưng tôi cho rằng đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Theo báo cáo chưa đầy đủ, đến đầu tháng 6 năm nay, toàn thành phố đã cấp được hơn 110.000 “giấy hồng”. Đây là con số kỷ lục mà TP chưa bao giờ đạt được. Trước đây, khi cấp “giấy hồng” theo Nghị định 60, mỗi năm thành phố chỉ cấp được chừng10.000 giấy, năm cao nhất cũng chỉ đạt được 45.000 giấy.

. Biện minh cho việc chậm trễ, các quận thường bảo rằng do lượng hồ sơ nhiều mà cán bộ lại thiếu. Ông có đồng ý với nguyên nhân này hay không?

+ Khi TP đang thực hiện trơn tru việc cấp “giấy hồng” theo Nghị định 60 thì Nghị định 181 đã yêu cầu đổi sang “giấy đỏ”. Song bà con đã không thích “giấy đỏ”, vì trên đó chỉ ghi nhận tài sản gắn liền với đất chứ không công nhận “quyền sở hữu nhà ở” nên nhiều người chưa làm thủ tục xin cấp “giấy đỏ”. Đến khi có quy định cấp “giấy hồng” mới, những người tạm ngưng trước đây ồ ạt nộp hồ sơ. Ngoài ra, những nhà xây dựng không phép, sai phép trước 1-7-2004 nay cũng được xem xét cấp giấy. Có thể nói, nhu cầu của người dân trong việc xin cấp “giấy hồng” là rất lớn và điều đó đã gây áp lực cho bộ máy nhân sự của các quận, huyện. Phải thông cảm cho anh em vì lượng cán bộ có hạn, thời gian làm việc cũng có hạn, mà đâu phải chỉ có mỗi việc cấp “giấy hồng”. Sau này, nhiều quận như Gò Vấp... cũng đã tháo gỡ được khó khăn này.

Sẽ xử lý cán bộ sai phạm

. Nếu nói hồ sơ quá tải vì một số lý do khách quan, tại sao có quận làm tốt, quận khác lại không?

+ Đương nhiên, việc chậm trễ không chỉ do lượng hồ sơ mà đôi khi do lỗi của cán bộ. Tôi được biết có những hồ sơ đã được nhân viên làm xong nhưng vẫn nằm hoài trên bàn sếp chờ trình ký. Có thể vị ấy giữ hồ sơ lại để tìm hiểu thêm hoặc do lo lắng về trách nhiệm, sợ hậu quả...

Sở Xây dựng đã tổ chức đoàn thanh tra công tác cấp “giấy hồng” tại các quận 1, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh... bằng cách kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ. Khi nào có kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ chỉ ra khâu nào, người nào vi phạm để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh phù hợp.

. Nhiều ý kiến cho rằng thủ tục cấp “giấy hồng” còn rườm rà. Đơn cử là khâu niêm yết tại phường, không thể vì một vài trường hợp có tranh chấp mà tất cả hồ sơ đều buộc phải niêm yết, gây mất thời gian vô ích...

+ Chúng tôi cũng đang lấy ý kiến sửa đổi Quyết định 54 ngày 30-3-2007 của UBND TP sao cho phù hợp với Nghị định 84 và giản lược những gì không cần thiết. TP sẽ phấn đấu rút ngắn hơn nữa thời gian cấp “giấy hồng”.