Thư tuyệt mệnh của đôi tình nhân chết trong nhà nghỉ

Đôi tình nhân chết trong nhà nghỉ Huỳnh Anh, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang được xác định là anh T.V.T. (35 tuổi, ngụ P.6, TP Tân An, tỉnh Long An) và chị L.T.N.T. (33 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Trước khi tìm đến cái chết, cả hai đều đã có gia đình riêng của mình.