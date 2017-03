Thua cá độ bóng đá, rủ nhau đi trộm xe máy

(PLO)-Chiều ngày 23-6, công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối nghi can Nguyễn Bá Doanh (26 tuổi, quê tại TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắm tài sản. Công an cũng đang truy bắt đồng phạm của Doanh là Trần Bảo Toàn (30 tuổi, quê Nghệ An).