Thua cá độ, hai sinh viên bịa chuyện bị cướp xe

Trước đó, chiều 15-12, H. và N. được gia đình đưa đến Công an phường 3 trình báo vào tối 14-12, cả hai bị bốn thanh niên đi xe mô tô chặn đường dùng dao xin đểu rồi cướp chiếc xe máy của H. Qua tường trình, lấy lời khai ban đầu của H. và N., cơ quan công an nhận thấy có nhiều mâu thuẫn nên đấu tranh, vận động hai “nạn nhân” khai báo đúng sự thật. Sau đó H. và N. thú nhận đã báo án giả. Thực sự chiếc xe máy được H. đem cầm cố lấy 8 triệu đồng trả nợ do thua cá độ đá bóng. Sợ gia đình biết chuyện sẽ la mắng nên H. bàn với N. bịa chuyện bị cướp xe để qua mặt.

GIA TUỆ