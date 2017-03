Thua độ, bắt cóc người yêu đòi tiền chuộc

Khoảng 11 giờ ngày 17-5, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) phối hợp PC45 - Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân giải cứu an toàn ĐTT (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm). T. bị bạn trai là Trương Bá Luận (32 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận 10) dẫn đến một nhà nghỉ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân giam giữ, nhắn tin về nhà đòi tiền chuộc.

Dụ vào nhà nghỉ rồi giam giữ

Khi ập vào căn phòng nơi T. bị bắt giữ, lực lượng công an khống chế Luận ngay tại chỗ khiến đối tượng không kịp trở tay. Nạn nhân T. được giải cứu trong tình trạng bị lột trần, chân tay trói chặt bằng dây dù, miệng bị dán băng keo. T. được giải cứu an toàn nhưng còn hoảng loạn, mặt có vết bầm, chân tay bị phù, rướm máu do bị trói chặt. Tại hiện trường, công an thu giữ một cuộn dây dù, băng keo và hai con dao.

Trước đó, chiều 15-5, anh Hồ Thanh Tuân (anh rể của T., ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đã đến Cục C45B trình báo T. bị người lạ bắt cóc, đòi 400 triệu đồng tiền chuộc.

Nạn nhân T. khóc ngất bên chị gái khi được giải cứu. Ảnh: XUÂN NGỌC

Luận bị bắt ngay tại nhà nghỉ. Ảnh: XUÂN NGỌC

Anh Tuân cho biết trưa 15-5, T. được bạn trai đến đón đi chơi. Tới khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Đào Duy Hòa (cha của T.) đang ở Bình Định bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số khuyến mãi. Một thanh niên lạ nói đang giữ con gái của ông. Người này buộc ông phải gửi 400 triệu đồng vào một tài khoản ở Ngân hàng V., nếu không T. sẽ bị cắt cổ.

Hoảng sợ , ông Hòa liền gọi cho anh Tuân kể lại sự việc và nhờ anh đến công an kêu cứu. Do T. có bạn trai nhưng gia đình không ai biết nên cũng không biết ai bắt cóc T. Từ trình báo của gia đình nạn nhân, C45B vào cuộc.

Làm liều vì thua độ đá banh

Tính từ thời điểm T. bị bắt cóc đến thời điểm công an giải cứu, ông Hòa nhận được 10 cuộc điện thoại do Luận gọi tới đe dọa. Luận hối thúc chuyển ngay 400 triệu đồng và không để lộ nơi đang giam giữ T.

Cùng thời điểm này, trinh sát rà soát tất cả khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân và đã lần ra nghi phạm Trương Bá Luận cùng địa điểm giam giữ T. Sáng 17-5, ông Hòa chuyển vào tài khoản của Luận 20 triệu đồng. Do có cài đặt chế độ báo tin nên Luận biết ông Hòa chỉ chuyển 20 triệu đồng liền gọi dọa “sẽ cắt cổ T. ngay”. Ông Hòa năn nỉ Luận chờ ông cho người mang tiền đến chuyển tiếp. Đúng lúc này, lực lượng công an ập vào nhà nghỉ giải cứu T.

Bước đầu Luận khai quen T. qua mạng và hai bên nảy sinh tình cảm khoảng năm tháng nay. Tối 14-5, Luận và T. thuê phòng tại một nhà nghỉ rồi Luận chở T. về lại nhà anh Tuân. Ngay sau đó, Luận nảy sinh ý định bắt cóc T. để đòi tiền chuộc nên đi mua ba SIM điện thoại, dây trói, băng keo, dao bấm… Trưa 15-5, Luận tiếp tục đón T. chở đến nhà nghỉ, dùng dây dù chuẩn bị sẵn trói T. lại rồi gọi điện thoại cho cha của T. ở Bình Định để hăm dọa, tống tiền. Do T. kêu la, có ý định bỏ trốn nên Luận hai lần đánh T.

Luận thú nhận do thua độ đá bóng qua mạng, bị đòi nợ ráo riết nên khống chế T. đòi tiền chuộc. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

ÁI NHÂN - HOÀNG TUYẾT