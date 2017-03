Thua lô đề, dùng dao uy hiếp đôi nam nữ

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Thành (SN 1977, ở Cát Cụt, Hải Phòng) về hành vi đánh bạc và chống người thi hành công vụ; Vũ Thị Hường (SN 1981, ở phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) về hành vi đánh bạc.

Đối tượng Thành từng có 2 tiền án về tội cướp giật và chiếm đoạt tài sản, 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Còn đối tượng Vũ Thị Hường cũng đã từng bị Tòa án Hải Dương xử 39 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 6h30 ngày 18/2, công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại số nhà 468 Chợ Hàng có một nam giới dùng dao đe dọa, khống chế đôi nam nữ trong nhà. Phó trưởng CA phường Lê Tương Lai ngay lập tức cùng các chiến sỹ xuống hiện trường.

Phát hiện có công an, đối tượng côn đồ chống đối quyết liệt. Chiến sĩ Lai hô lên: “Chúng tôi là công an phường đây, yêu cầu anh buông dao xuống giải quyết”. Đối tượng hung hãn đáp lại: “Công an tao cũng chém”. Dứt lời, đối tượng hai tay hai dao, điên cuồng lao về phía công an chém lia lịa.

Nhát dao trúng vào thành cầu thang khiến anh Lai đang leo cầu thang lên tầng 3 phải lùi lại. Chỉ đến khi có sự hỗ trợ của Cảnh sát 113, đối tượng mới bị khống chế.

Tại trụ sở công an, đối tượng chống đối được làm rõ là Đinh Văn Thành. Hai người bị Thành khống chế là Dũng và Hiền.

Thành khai nhận, khoảng 15h ngày 17/2, Thành đi xe máy Sirrius BKS 16L9-4791 đến nhà Dũng, Hiền thuê trọ. Tại đây, Thành nhờ Dũng đứng ra dàn xếp để một người quen của Dũng nhận cầm chiếc xe máy của Thành với giá 10 triệu đồng.

Có tiền, Thành lại nhờ Hiền gọi điện cho Hường để đánh lô đề. Thành đã đánh lô đề ở chỗ Hường hết hơn 5 triệu đồng nhưng không trúng.

Đêm đó, Thành đã ở lại nhà Dũng. Đến rạng sáng ngày 18/2, do nghi ngờ bị Dũng, Hiền lừa khiến mình chơi lô đề thua, Thành đã cãi nhau với Dũng. Khi thấy Dũng lôi vũ khí ra, có ý đe dọa, Thành đã nhặt dao rựa và lấy thêm dao nhọn mang theo người để uy hiếp Dũng, Hiền.

Thành chửi bới, dùng dao chém thị uy vào tường nhà vệ sinh, vào cửa kính… Thậm chí Thành bắt Dũng cởi đồ, chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót trên người. Dũng cầm vung nồi che đầu thì Thành chém vào vung nồi… Rất may, lực lượng công an có mặt kịp thời để bắt giữ đối tượng.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)