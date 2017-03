Thừa Thiên-Huế: Một phụ nữ bị đánh ghen, lột áo giữa chợ

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, chị T. bị đám đông bao vây, nắm tóc, đánh đập túi bụi, lột áo vì tội “cướp chồng”.

Bà Lê Thị Thủy - Trưởng BQL chợ Kim Long cho biết sau hơn 15 phút sự việc xảy ra, BQL chợ và các tiểu thương mới can ngăn được những người vây đánh chị T. và mời họ ra khỏi chợ. Chị T. được nhân viên quản lý chợ đưa vào trụ sở BQL để mặc lại áo. Hơn một giờ sau, chị T. được người nhà đưa về.

Theo bà Thủy, đám đông đánh và lột áo chị T. được xác định là do bà Thảo, vợ ông T. (trú phường Thuận Hòa, TP Huế) cầm đầu, cùng với chị ông T. và người thân quen với bà Thảo.

Chiều qua (29-10), phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đến Công an phường Kim Long để tìm hiểu vụ việc nhưng cán bộ trực ban cho biết lãnh đạo công an phường bận đi học cả ngày. Đến chiều, trực ban công an phường vẫn chưa nhận được thông tin nào từ vụ đánh ghen trên. Đến chiều qua, chị T. vẫn còn hoang mang, thất thần và không muốn gặp ai.