Thừa Thiên-Huế: Xây mới cầu Phú Cam bắc qua sông An Cựu

Cầu Phú Cam sẽ được xây dựng mới tại vị trí cầu Phú Cam cũ với chiều dài toàn cầu khoảng 48 m, chiều rộng 11 m với hai làn xe và hai lan can dành cho người đi bộ. Công trình do Ban đầu tư và xây dựng giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng. Cùng với cầu Nam Giao, cầu An Cựu, Phú Cam là cây cầu thứ ba bắc qua sông An Cựu được đầu tư xây mới trong năm 2009.