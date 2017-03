Thực hiện 7 vụ cưỡng hiếp phụ nữ quen qua Zalo

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tiến hành làm thủ tục bàn giao Phạm Văn Hùng (31 tuổi, quê Phú Thọ) cho Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Hùng khai báo gây án ở rất nhiều huyện, TP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và gây án ở cả tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, đa số các vụ án xảy ra ở TP Biên Hòa nên Công an quận Thủ Đức bàn giao cho Công an TP Biên Hòa điều tra.



Nghi can Phạm Văn Hùng.

Vào khoảng 2 giờ rạng sáng 13-3, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Linh Tây đi tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi đến đường số 9, KP 2, phường Linh Tây, tổ công tác phát hiện thanh niên điều khiển xe tay ga biển số 60Z4-4776 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng xe kiểm tra.

Đối tượng khai tên là Phạm Văn Hùng nhưng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Kiểm tra trong cốp xe của Hùng, công an có thu giữ nhiều giấy biên nhận cầm đồ do Hùng đứng tên. Tuy nhiên, Hùng lại cầm cố nhiều loại tài sản, giấy tờ cá nhân đứng tên người khác.

Khi bị đưa về trụ sở làm việc, qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận số tài sản đem đi cầm cố là cướp được của người khác.

Cụ thể từ năm 2013 đến nay, Hùng lên mạng Zalo lấy tên là “Tuấn Anh” kết bạn với nhiều phụ nữ. Bằng thủ đoạn tán tỉnh ngọt ngào, Hùng tỏ tình, hứa hẹn kết hôn với những phụ nữ qua mạng. Nếu nạn nhân không đồng ý thì Hùng đe dọa tinh thần, ép buộc phải cho Hùng quan hệ, sau đó lợi dụng sơ hở hoặc khống chế cướp tài sản của nạn nhân. Hùng khai nhận đã thực hiện bảy vụ cưỡng hiếp và cướp tài sản của phụ nữ quen qua mạng Zalo.

Tài sản mà Hùng chiếm đoạt của các nạn nhân chủ yếu là xe máy hoặc điện thoại. Vì lý do tế nhị, nhiều nạn nhân bị sập bẫy đã không đến công an trình báo hành vi của Hùng, do đó đối tượng này có cơ hội tiếp tục gây án đối với nhiều phụ nữ nhẹ dạ.