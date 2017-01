Thực hiện hàng chục vụ trộm phụ tùng ô tô liên tỉnh

Ngày 21-1, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh bắt giữ Lương Đăng Sơn (ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép tài sản do người khác phạm tội mà có.



Liên quan đến vụ án này, công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự hai đồng phạm của Sơn là Lý Minh Tâm (49 tuổi, Dương Minh Châu, Tây Ninh) và Nguyễn Hoài Tâm (40 tuổi, Đức Hòa, Long An). Bộ ba Sơn, Minh Tâm, Hoài Tâm đã thực hiện gần 30 vụ trộm cắp phụ tùng ô tô ở Tây Ninh, Đồng Nai, Long An và TP.HCM.



Đối tượng trộm kính và phụ tùng ô tô bị bắt quả tang

Trước đó, vào tháng 11-2016, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra hàng loạt vụ mất trộm phụ tùng ô tô, xe tải nên công an địa phương đã xác lập chuyên án, điều tra làm rõ. Qua theo dõi điều tra , ngày 18-1, trinh sát hình sự đã bắt Minh Tâm khi Tâm mang đồng hồ công-tơ-mét, bộ điều chỉnh máy lạnh, máy hát đĩa, kính chiếu hậu ô tô vừa trộm được đến TP.HCM để bán.

Tâm khai nhận cầm đầu nhóm trộm là Sơn, Hoài Tâm có nhiệm vụ cất dấu, tiêu thụ đồ trộm cắp . Khám xét nhà Hoài Tâm, cơ quan công an thu giữ được 9 bộ máy hát đĩa chuyên dùng xe ô tô, bốn bộ điều chỉnh máy lạnh, nhiều đồng hồ công-tơ-mét, bộ điều khiển kính, đèn, kính chiếu hậu, viềng nhựa taplo xe tải...