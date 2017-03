Thực hư chuyện 'công an phường còng tay, đánh phụ nữ'

Khu vực xảy ra vụ việc sau đó được xác định là tại chợ Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ trong clip bị khóa tay bằng còng số 8 là bà Trần Lệ Thu (SN 1972, trú tại tổ 52, khu 5A, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).



Hình ảnh cắt từ clip. Ảnh: NLĐO

Theo lời bà Thu, chiều 19/3, khi bà đang bán hàng tại vỉa hè trước cửa nhà thì tổ công tác trật tự đô thị phường Cửa Ông bất ngờ xuống kiểm tra, đòi xử lý. Cho rằng, bản thân bán hàng trên vỉa hè trước cửa gia đình nhưng chưa vi phạm hành lang vỉa hè nên bà Thu phản ứng lại, sau đó thì xảy ra cãi cọ với tổ công tác...

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngày 19/3/2015, Tổ công tác do ông Nguyễn Sỹ Võ, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Ông chỉ huy, cùng với các lực lượng gồm Công an phường Cửa Ông, thanh tra xây dựng và quản lý đô thị, Ban quản lý chợ Cửa Ông và trật tự viên phường Cửa Ông tiến hành kiểm tra tại đoạn đường đi Vân Đồn gần chợ Cửa Ông (thuộc tổ 52, khu 5A phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả).

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện bà Trần Lệ Thu có hành vi bày bán các loại rau củ quả trên hành lang vỉa hè, tổ công tác đã nhắc nhở, song bà Thu không chấp hành nên Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Thu và yêu cầu về trụ sở UBND phường để làm việc. Khi tổ công tác yêu cầu thì bà Thu đã có lời lẽ lăng mạ và chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ. Trước những hành vi của bà Thu, Tổ công tác đã dùng còng số 8 khoá tay bà Thu để ngăn chặn hành vi của bà Thu.

Ngay sau khi bị khoá tay, bà Thu đã nằm xuống đất, cùng lúc đó, ông Trần Quốc Tuân (chồng bà Thu-SN 1963, trú tại tổ 52, khu 5A, phường Cửa Ông) cùng một số hộ bán hàng liền kề và người dân ở gần đó đã xông vào ngăn cản, dùng gạch, đá ném vào Tổ công tác, khiến ông Trần Văn Tuấn (là trật tự viên) bị thương tích ở vùng đầu và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Tổ công tác đã đưa ông Tuấn vào Bệnh viên đa khoa khu vực Cẩm Phả để cấp cứu và điều xe cấp cứu của bệnh viện đến để đưa bà Thu đi bệnh viện, nhưng bà Thu và toàn bộ số người nêu trên đã không chấp hành.

Đến 17h30’ cùng ngày, gia đình bà Thu và một số người dân ở đó đã thuê xe đưa bà Thu lên cổng Tỉnh ủy, yêu cầu gặp lãnh đạo Tỉnh để kiến nghị về việc bà Thu bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc trên, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ giải thích, vận động số người dân trên không có hành động quá khích và mời toàn bộ số người trên về trụ sở để giải quyết.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.



Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hải Phong

Trao đổi về vụ việc trên, bí thư phường Cửa Ông, ông Phạm Văn Kính cho biết sự việc xảy ra chiều ngày 19/3 chỉ là bộc phát. “Sự việc xảy ra chiều 19/3 chỉ là bộc phát, Khi tổ công tác làm nhiệm vụ, bà Thu lăng mạ tổ công tác, cầm xô nước hất về phía tổ công tác. Khi bà Thu ngã ra đất và bị ngất, đồng chí Trần Văn Tuấn, thành viên của tổ công tác đã đỡ bà Thu dậy thì có một người nào đó ném viên gạch vào đầu đồng chí Tuấn khiến đồng chí bị thương ở vùng đầu khoảng 2cm”, ông Kính cho hay.

Trả lời về việc cán bộ trật tự phường có còng tay bà Thu dù bà này đã ngất xỉu hay không, ông Phạm Văn Kính nói: “Còng tay hay không chưa rõ” (?). Ông Kính cũng cho rằng, khi xảy ra sự việc, do người dân đứng quanh đó quá đông nên lực lượng chức năng không thể xác minh được ai là người đã ném viên gạch vào đầu ông Tuấn.